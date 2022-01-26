Вяльбе: лучше было бы перенести Олимпиаду, но уже слишком поздно

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине следовало бы перенести на один год из-за коронавируса.
Вяльбе: лучше было бы перенести Олимпиаду, но уже слишком поздно
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  • © Carl Court

«Хорошей Олимпиады не получится. Тот, кто доедет до Китая, уже вытянет счастливый билет. Лучше было бы отложить Игры на год в надежде на улучшение ситуации. Но конечно, уже слишком поздно. Представьте, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам», — приводит слова Вяльбе TV2

Напомним, норвежские лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво, которые вошли в состав своей сборной на Олимпиаду в Пекине, сдали положительные тесты на коронавирус.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее серебряный призёр Игр в Сочи по лыжным гонкам Александр Бессмертных отметил, что раньше спортсмены боялись допинг-проб, а теперь ПЦР-теста.

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