Вяльбе: лучше было бы перенести Олимпиаду, но уже слишком поздно
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«Хорошей Олимпиады не получится. Тот, кто доедет до Китая, уже вытянет счастливый билет. Лучше было бы отложить Игры на год в надежде на улучшение ситуации. Но конечно, уже слишком поздно. Представьте, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам», — приводит слова Вяльбе TV2.
Напомним, норвежские лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво, которые вошли в состав своей сборной на Олимпиаду в Пекине, сдали положительные тесты на коронавирус.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее серебряный призёр Игр в Сочи по лыжным гонкам Александр Бессмертных отметил, что раньше спортсмены боялись допинг-проб, а теперь ПЦР-теста.