Скелетонисты Трегубов и Семёнов не выступят на ОИ в Пекине из-за коронавируса

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Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семёнов не выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Скелетонисты Трегубов и Семёнов не выступят на ОИ в Пекине из-за коронавируса
  • Gettyimages.ru

«К величайшему сожалению, Трегубов и Семёнов точно не поедут на Олимпиаду. Семёнов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, однако приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них полетят Рукосуев и Романов», — сказала на канале «Матч ТВ» глава федерации бобслея Юлия Аникина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что заболевший COVID-19 скелетонист Трегубов рассказал о своём состоянии.

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