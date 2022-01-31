Скелетонисты Трегубов и Семёнов не выступят на ОИ в Пекине из-за коронавируса

Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семёнов не выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«К величайшему сожалению, Трегубов и Семёнов точно не поедут на Олимпиаду. Семёнов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, однако приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них полетят Рукосуев и Романов», — сказала на канале «Матч ТВ» глава федерации бобслея Юлия Аникина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что заболевший COVID-19 скелетонист Трегубов рассказал о своём состоянии.