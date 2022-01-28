Заболевший COVID-19 скелетонист Трегубов рассказал о своём состоянии

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Скелетонист Никита Трегубов рассказал о своём самочувствии после того, как сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Заболевший COVID-19 скелетонист Трегубов рассказал о своём состоянии
  • РИА Новости
  • © Александр Шеметов

«Хорошо себя чувствую, у меня всё хорошо», — заявил РЕН ТВ спортсмен.

Он уточнил, что после того, как сдаст отрицательные тесты на COVID-19, то попадёт на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по скелетону будет разыграно два комплекта наград.

Ранее олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков сообщил, что не намерен завершать карьеру после зимних Игр 2022 года в Пекине.

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