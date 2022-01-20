Скелетонист Третьяков не собирается завершать карьеру после Игр-2022

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Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков сообщил, что не намерен завершать карьеру после зимних Игр 2022 года в Пекине.
Скелетонист Третьяков не собирается завершать карьеру после Игр-2022
  • Gettyimages.ru

«Таких планов нет, я чувствую себя прекрасно. Нет такого, что может помешать мне дальше заниматься спортом», — цитирует Третьякова РИА Новости.

36-летний спортсмен из Красноярска признался, что ему очень нравится заниматься скелетоном. По словам Третьякова, его затягивает процесс тренировок, соревнования, переезды, путешествия по миру.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по скелетону будет разыграно два комплекта наград.

Ранее был назван состав сборной России по скелетону на Игры-2022.

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