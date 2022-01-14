Назван состав сборной России по скелетону на Игры-2022

Федерация бобслея России назвала имена шести скелетонистов, которые после подтверждения квот поедут в составе национальной сборной на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«В состав олимпийской команды будут включены спортсмены, занимающие наиболее высокие места в международном рейтинге: Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семёнов», — цитирует ТАСС представителя федерации.

По итогам Кубка мира сборная России по скелетону получила максимальную квоту (три мужчины и три женщины) для участия в Олимпиаде. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявит о подтверждении квот 16 января.

Сборная Германии также отправит в Пекин шесть скелетонистов.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по скелетону будет разыграно два комплекта наград.

Ранее сообщалось, что скелетонистка Тюрина заняла третье место в общем зачёте Кубка Европы.