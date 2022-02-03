На штурм первой тройки: медальный прогноз сборной России на Олимпиаду в Пекине

| Владимир Зайвый

5 февраля на зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны первые комплекты наград. Сборная России претендует на медали в 12 видах спорта и имеет отличные шансы подняться на высшую ступень пьедестала почёта в лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, фристайле, сноуборде и конькобежном спорте. При благоприятном стечении обстоятельств ей удастся победить десять раз, что позволит войти в первую тройку общего зачёта. Подробный прогноз на Игры — в материале RT.

Биатлон: по три серебра и бронзы

В этом сезоне сборная России по биатлону доказала, что может рассчитывать на несколько олимпийских медалей. В первую очередь это касается всех трёх эстафет. В мужской бороться за золото с Норвегией будет тяжело, поэтому от неё лучше ждать серебра. В смешанной и женской гонке состав будет не слишком звёздным, но вполне способным замахнуться на бронзу.

Строить прогнозы в личных дисциплинах сложнее, так как они гораздо менее предсказуемые. Но если всё-таки учесть уроки текущего сезона, то можно ожидать две серебряные медали от Александра Логинова или Эдуарда Латыпова в спринте и гонке преследования, а также бронзу от Кристины Резцовой в масс-старте. От Евгении Буртасовой можно было бы даже ждать золота в индивидуальной гонке, однако из-за того, что она до Пекина будет добираться с большим опозданием, так далеко загадывать лучше не стоит.

Бобслей: бронза

Ещё недавно бобслей можно было отнести к тем видам спорта, от которых медалей можно не ждать, но невероятный прогресс пилота Ростислава Гайтюкевича вынуждает думать иначе. Он занимает третье промежуточное место в общих зачётах двоек и четвёрок текущего Кубка мира, что говорит о стабильно высоком уровне спортсмена, достаточном для того, чтобы россияне впервые за 12 лет поднялись на пьедестал почёта.

При этом ещё более важным фактором является то, что Гайтюкевич вместе с Михаилом Мордасовым уже выигрывал бронзу на тестовых соревнованиях, проходивших на олимпийской трассе. Если российскому пилоту трасса уже достаточно хорошо знакома, то у него будет некоторое преимущество над конкурентами, особенно в двойках.

Кёрлинг: бронза

Эта Олимпиада может принести российскому кёрлингу первую в истории медаль. Женская сборная со скипом Алиной Ковалёвой является серебряным призёром последнего чемпионата мира, и уже этого достаточно для того, чтобы претендовать на награды. Год назад россиянки обыграли многие команды, с которыми теперь придётся соперничать в Пекине, что должно помочь им увереннее чувствовать себя на грядущих Играх.

Но есть два коллектива, которых стоит по-настоящему опасаться. Это действующие чемпионки мира из Швейцарии и обновлённая команда Канады. Если с кем-то из них доведётся встретиться в полуфинале, то вероятнее всего, что дальше придётся продолжать борьбу за бронзу.

Конькобежный спорт: золото, серебро и четыре бронзы

Сборная России по конькобежному спорту на трёх последних чемпионатах мира выступала невероятно успешно и выигрывала не меньше 11 медалей. Но в этом сезоне команда переживает заметный спад. Многие спортсмены из претендентов на золото превратились чуть ли не в статистов, так что на Олимпиаду прогноз будет гораздо скромнее.

Единственной претенденткой на победу является Ангелина Голикова. Её ждёт дуэль в беге на 500 метров с американкой Эрин Джексон, в которой у россиянки есть один весомый аргумент — лучший результат сезона в мире. На бронзу при этом вправе претендовать Ольга Фаткулина, если удастся обогнать японку Нао Кодайру.

Из-за спада у Павла Кулижникова сборная России лишилась почти гарантированного золота в мужской 500-метровке. Но в команде ещё остаются Виктор Муштаков, Артём Арефьев и Руслан Мурашов. Кому-то из них может повезти при жеребьёвке с более быстрой дорожкой, которая приведёт к пьедесталу почёта.

В стайерских дисциплинах россияне на медали не претендуют, но при этом в текущем сезоне они выступали достаточно ровно, чтобы можно было совместными усилиями претендовать на успех в командных гонках. Мужчинам в этом сезоне удавалось показать второе время в мире, а девушки могут рассчитывать на бронзу, если у Канады, Японии или Нидерландов вдруг случится ошибка на дистанции.

Наконец, в масс-старте стоит надеяться на Руслана Захарова — в этой дисциплине он уже достаточно освоился, чтобы тоже претендовать хотя бы на третье место.

Лыжные гонки: три золота, три серебра и две бронзы

В лыжных гонках хочется дать наиболее оптимистичный прогноз. Сборная России уже не один крупный турнир числится главным фаворитом наряду с Норвегией и подтверждает это, выигрывая по несколько медалей сразу, но крайне редко одерживает победы. В Пекине план по золотым наградам пора будет наконец-то выполнить.

Как минимум на две победы может рассчитывать Александр Большунов. Он является действующим чемпионом мира в скиатлоне, а также может себя проявить в командном спринте классикой вместе с таким хорошим напарником, как Александр Терентьев. Силён лидер сборной России и в других дистанционных гонках. Но в 15-километровой разделке золото наверняка достанется финну Ийво Нисканену, а победа в марафоне после успеха в скиатлоне — это слишком редкое событие, чтобы его можно всерьёз рассматривать. Здесь пределом для Большунова станет серебро. Как и в эстафете, где всё-таки не набирается настолько же мощный состав, чтобы бороться с Норвегией.

А вот женская команда может побороться за золото. После того, как норвежки лишились Хейди Венг, они стали уже не настолько опасными. У шведок и финок есть слабые звенья в команде, и только у россиянок имеется достаточно ровный состав во главе с Натальей Непряевой. Её дисциплинами на Олимпиаде также станут те, где нужно будет бежать классическим стилем — в 10-километровой гонке и командном спринте. В последней, правда, результат будет зависеть от удачно подобранной партнёрши.

RT

Санный спорт: бронза

Сборная по санному спорту здорово прошла весь предыдущий олимпийский цикл, но на финишной прямой внезапно остановилась. В этом сезоне ни мужчинам, ни девушкам, ни тем более двойкам не удавалось выступать настолько убедительно, чтобы иметь на Олимпиаде статус фаворитов.

Достаточно сказать, что за пределами сочинской трассы, где у россиян априори есть преимущество, на этапах Кубка мира удалось завоевать всего лишь три медали в олимпийских дисциплинах. Остаётся надеяться только на то, что команда общими усилиями проявит себя в смешанной эстафете, хотя претендентов на медали в ней будет больше, чем мест на пьедестале почёта.

Скелетон: серебро и бронза

В скелетоне наконец-то выступят все лидеры сборной России, которые были вынуждены пропустить прошлую Олимпиаду в Пхёнчхане. От Елены Никитиной и Александра Третьякова стоит непременно ждать медалей — они оба в этом сезоне были на первых ролях и успели ещё осенью изучить олимпийскую трассу.

Никитина даже заняла третье место во время тестовых соревнований на ней, поэтому её шансы кажутся предпочтительнее. При этом не стоит забывать, что медали в этом сезоне выигрывали также Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова — они тоже могут преподнести сюрприз.

Сноуборд: золото и серебро

В сноуборде главным видом программы для россиян является параллельный гигантский слалом. На последнем чемпионате мира он принёс награды всех достоинств Дмитрию Логинову, Софье Надыршиной и Андрею Соболеву. Все трое выигрывали медали и в текущем розыгрыше Кубка мира, а Надыршина при этом лидирует в общем зачёте.

На Олимпиаду прогноз будет чуть более осторожный — Логинову под силу к двум победам на чемпионатах мира присовокупить триумф на главном старте четырёхлетия, а Надыршина доберётся до финала женских соревнований. При этом любой в команде сможет их заменить в случае неудачи. Почти у всей сборной есть опыт успешных выступлений как минимум в Кубке мира, а у Вика Уайлда — даже олимпийских побед.

Фигурное катание: три золота, два серебра и две бронзы

В фигурном катании можно дать смелый прогноз, что Россия станет первой в истории страной, которая выиграет семь медалей на одной Олимпиаде, одержав при этом три победы. Первого успеха стоит ждать от командного турнира — ни у одной другой страны нет настолько ровного состава, чтобы помешать россиянам начать Игры с золотой медали.

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Следующим медальным видом станут танцы на льду. Виктории Синициной и Никите Кацалапову предстоит побороться за золото с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Хотя россияне являются действующими чемпионами мира, всё-таки в этом сезоне они не набирали таких же баллов, как их основные соперники.

От женского одиночного катания можно справедливо ждать полностью российского пьедестала почёта, который тоже станет прецедентом для Олимпийских игр. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова при этом сами между собой решат, кто на какую ступень поднимется.

Наконец, в соревнованиях пар все шансы выиграть золото есть у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, для чего им нужно побеждать хозяев Олимпиады китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна. Одному из двух других российских дуэтов при этом никто не помешает взять бронзу.

Фристайл: золото и серебро

В лыжной акробатике у России есть свой неоспоримый претендент на золото. Максим Буров не только побеждал на двух последних чемпионатах мира, но и выиграл все старты нового сезона, в которых принимал участие. При этом среди его соперников были и китайские фристайлисты, так и не сумевшие ни разу его обойти.

С этой Олимпиады у акробатов будет ещё свой командный турнир, в котором выступают по двое мужчин и одной женщине. Здесь преимущество стоит отдать китайской сборной, которая как хозяева Игр заслужила порадовать своих болельщиков. Но сразу вслед за ними в списке лучших команд определённо должна идти российская.

Во фристайле есть ещё несколько дисциплин, где теоретически россияне могут выиграть медали. Это и женский могул, и мужской ски-кросс, и женский биг-эйр. Но всё-таки конкуренция в этих видах приличная, и далеко не факт, что на Олимпиаде удастся добраться до подиума.

Хоккей: золото

Для сборной России по хоккею любой результат кроме второго подряд золота станет провальным. В отсутствие игроков НХЛ никто кроме подопечных Алексея Жамнова не может считаться фаворитом.

В их пользу говорят не только качество исполнителей, но и сыгранность — недавно команда почти в таком же составе выступала на Кубке Первого канала, посвятила немало времени олимпийскому сбору и к тому же в ней присутствуют некоторые клубные связки. Проиграть борьбу за золото россияне могут только сами себе, как это едва не случилось четыре года назад в Пхёнчхане.

Шорт-трек: две бронзы

Соревнования по шорт-треку начнутся с новой дисциплины — смешанной эстафеты. В этом сезоне российским спортсменам удавалось победить в ней на этапе Кубка мира. Этого мало, чтобы считаться претендентами на золото, но выиграть хотя бы бронзу можно постараться. Многое будет зависеть от того, как к ней отнесутся другие страны — есть шанс, что Южная Корея или Китай приберегут лидеров для личных забегов.

В индивидуальных дисциплинах все ожидания будут связаны с Семёном Елистратовым. Он оставался одним из лучших шорт-трекистов мира последние четыре года, так что бронзу в его любимом забеге на 1500 метров можно ожидать. Впрочем, в этом совершенно непредсказуемом виде спорта сложно быть в чём-то уверенным, даже в том, что Елистратов со своим огромным опытом не замахнётся и на что-то большее.

Итого: 10 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей

Если подходить к прогнозу на Олимпиаду довольно оптимистично, то у сборной России есть все шансы показать свой третий результат в истории. Больше золотых медалей (11) удавалось выигрывать только в Лиллехаммере и в Сочи. При этом по общему количеству наград россияне могут установить новый рекорд — сейчас он составляет 30 медалей и был установлен восемь лет назад.

Сложно сказать, какое при этом место на пекинской Олимпиаде займёт отечественная команда, но с десятью золотыми медалями можно смело рассчитывать на место в первой тройке. В неё также наверняка попадут традиционно мощные Норвегия и Германия.