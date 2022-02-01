Вера в Непряеву и эстафетный квартет: чего ждать от российских лыжниц на Олимпиаде в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине у российских лыжниц есть прекрасный шанс выиграть медаль в эстафете и даже одержать первую за 16 лет победу. В этом сезоне хорошо себя зарекомендовала Наталья Непряева, от которой можно ждать высоких результатов в гонке с раздельного старта и в командном спринте. Однако пока неизвестно, кто из соотечественниц станет напарницей лидера общего зачёта Кубка мира.

Скиатлон на 15 км

Результаты в нынешнем сезоне: нет.

Результаты на последних ЧМ: третье место (Непряева, 2019), восьмое (Сорина, 2021), девятое (Седова, 2019).

Результаты на последних ОИ: восьмое место (Непряева, 2018), 12-е (Седова, 2018), 17-е (Жукова, 2014).

В этом сезоне лыжницам не удалось попробовать себя в скиатлоне на 15 км. Этап Кубка мира в Планице, на котором гонка должна была состояться, был отменён из-за пандемии коронавируса. Это могла бы быть настоящая репетиция перед Олимпиадой в Пекине, а без неё прогнозировать результаты на главном старте сезона придётся по другим показателям.

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Например, по тем этапам, на которых за гонками классическим стилем следовали забеги коньковым ходом. Такой, например, была программа в Руке в начале сезона. Хотя дистанции тогда составляли 10 км вместо скиатлонных 7,5 км, а стартовать приходилось в два дня, всё-таки какое-то представление о раскладе сил те соревнования могут дать. Они лишний раз подтвердили, что норвежка Тереза Йохауг будет нацелена на звание королевы лыж, которое достаётся победительнице двух самых длинных дистанций.

Также две подряд гонки разными стилями состоялись в рамках «Тур де Ски», на который Йохауг не приехала. В её отсутствие сумели себя проявить российские девушки — Наталья Непряева, выигравшая общий зачёт многодневки, стала третьей в классической разделке, а Татьяна Сорина была восьмой, после чего они поменялись местами в коньковом масс-старте. Всё это снова нельзя считать полноценной проверкой перед олимпийским скиатлоном, но то, что у российские лыжницы могут себя комфортно чувствовать в дистанционных гонках, неоспоримо.

Кроме Йохауг совмещать успешно два стиля могут шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, что они успешно подтверждали в этом году. Карлссон даже удавалось нанести два поражения Йохауг, пускай и в гонках с раздельного старта. Не ввязывалась пока в борьбу Юлия Ступак — оставшись без личных медалей в начале сезона, она не стала полноценно пробовать себя на «Тур де Ски».

Спринт коньковым стилем

Результаты в нынешнем сезоне: седьмое место (Непряева, Давос), 11-е (Ступак, Давос), 12-е (Непряева, Ленцерхайде).

Результаты на последних ЧМ: девятое место (Непряева, 2019), 19-е (Ступак, 2019), 24-е (Матвеева, 2019).

Результаты на последних ОИ: 20-е место (Матвеева, 2014), 22-е (Доценко, 2014), 28-е (Шаповалова, 2014).

В спринте позиции российских лыжниц не такие прочные, как в дистанционных гонках. В состязаниях коньковым ходом никому не удавалось выйти хотя бы в главный забег, а попаданий в полуфинал накопилось всего три — у Непряевой и Ступак. С таким послужным списком рассчитывать на медали в Пекине очень сложно.

Впрочем, это не должно быть сюрпризом. Женский спринт давно стал весьма конкурентоспособной дисциплиной, где на высокие места претендуют лыжницы из самых разных стран. В этом году фаворит в борьбе на золото — шведка Майя Дальквист, выигравшая все три старта, в которых она участвовала.

Кроме неё есть словенка Анамария Лампич, американка Джессика Диггинс, швейцарка Надин Фендрих и многие другие, кому на Олимпиаде в Пекине может улыбнуться удача. Российским лыжницам уже больше года не удавалось взойти на пьедестал почёта в Кубке мира в этой дисциплине, и сложно рассчитывать на то, что ситуация резко поменяется на Играх.

Гонка с раздельного старта на 10 км классическим стилем

Результаты в нынешнем сезоне: третье место (Непряева, Ленцерхайде), седьмое (Ступак, Ленцерхайде), восьмое (Сорина, Рука).

Результаты на последних ЧМ: шестое место (Седова, 2019), седьмое (Непряева, 2019), 12-е (Ступак, 2019).

Результаты на последних ОИ: седьмое место (Жукова, 2014), 13-е (Кузюкова, 2014).

Как уже было сказано, Непряевой в этом сезоне удалось стать призёром в 10-километровой разделке классическим ходом, в которой будет разыгран один из комплектов олимпийских наград. Российскую лыжницу вполне можно назвать специалистом этой дисциплины — в ней Непряева выиграла свою первую медаль в Кубке мира.

Однако уроженке Твери не всегда удаётся выступать на одинаково высоком уровне, и если гонка для неё не задалась сразу, то высоких результатов добиваться уже трудно. Этим она отличается от тех же Карлссон и Андерссон, а также от финки Кристы Пярмякоски, которые в этом сезоне в обеих классических разделках входили в топ-5. Того же могла бы добиться Йохауг, если бы она приняла участие в «Тур де Ски». Ступак и Сорина тоже выступают стабильнее Непряевой, но при этом обе оставались в стороне от розыгрыша наград.

Эстафета 4 x 5 км

Результаты в нынешнем сезоне: первое место (Лиллехаммер).

Результаты на последних ЧМ: второе место (2021), третье (2019).

Результаты на последних ОИ: третье место (2018).

Самым перспективным видом программы для российских лыжниц можно смело назвать эстафету. Во-первых, за последние четыре года эта дисциплина обязательно приносила хотя бы бронзу на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Во-вторых, в рамках Кубка мира этого сезона состоялась одна такая гонка, собравшая всех лучших спортсменок, и победу в ней одержала сборная России.

Тогда в Лиллехаммере к постоянному трио Непряевой, Ступак и Сориной добавилась молодая лыжница Вероника Степанова, и это тренерское решение себя оправдало. 21-летняя спортсменка справилась с последним этапом и сохранила для сборной первое место. Перед каждым крупным турниром российской команде приходится думать над вопросом по поводу четвёртой участницы квартета, но в этот раз проблема кажется решённой.

Правда, Степанова с тех пор почти не имела соревновательной практики. Она ещё раз отличилась в 10-километром масс-старте в середине декабря, когда заняла десятое место и стала лучшей из россиянок, но больше на старт не выходила из-за болезни и отмены состязаний. Если она останется таким же надёжным членом команды, то с ней у сборной будет шанс не просто на медаль Олимпиады, но и на победу, так как оптимальным составом из четырёх человек не могут похвастать даже норвежки, шведки и финки. В противном случае тренерскому штабу снова придётся доверять один из этапов неопытной и малоизвестной лыжнице.

Командный спринт классическим стилем

Результаты в нынешнем сезоне: нет.

Результаты на последних ЧМ: четвёртое место (2019).

Командный спринт тоже можно считать перспективным для россиянок с точки зрения медалей. На Играх в Пекине произойдёт ротация, и бежать спортсменам нужно будет классическим ходом, а с ним всё в полном порядке у Непряевой. Победа в личном спринте на «Тур де Ски» и затем ещё в масс-старте это подтверждают. С учётом того, что для командного спринта нужно иметь задатки дистанционной гонщицы, Непряева подходит для этой дисциплины идеально.

Правда, пока не решён вопрос с её напарницей. На эту роль одинаково претендуют и Сорина, и Ступак. Первая на том же этапе в Оберстдорфе, где победила Непряева, добралась до финала. Вторая в целом давно себя зарекомендовала как хорошая спринтерша и является бронзовым призёром Олимпиады в Пхёнчхане. В дуэте с Непряевой они уже не раз выступали на крупных соревнованиях, но в этом сезоне Ступак пока ещё не проявила себя в полной мере.

Главными фаворитками станут шведки, а именно Дальквист, которая тоже выигрывала классический спринт в этом сезоне, и Йоханна Хагстрём, забравшая две серебряные медали. Бороться с ними за золото россиянкам будет крайне тяжело, а вот две другие медали — вполне реалистичный вариант. Если, опять же, тренеры не прогадают с выбором состава.

Масс-старт на 30 км свободным стилем

Результаты в нынешнем сезоне: нет.

Результаты на последних ЧМ: 14-е место (Седова, 2019), 17-е (Нечаевская, 2019), 27-е (Соболева, 2019).

Результаты на последних ОИ: 15-е место (Жукова, 2014), 29-е (Хазова, 2014).

Женский марафон на 30 км будет завершать программу всей пекинской Олимпиады. Уже достаточно давно эта дисциплина не считается счастливой для россиянок. Ни на чемпионатах мира, ни тем более на Олимпийских играх медалей не было много лет. В гонках свободным стилем, как показывает статистика последних крупных турниров, попасть даже в первую десятку было невозможно.

Но всё-таки кое-что может внушать оптимизм. В конце прошлого сезона в рамках Кубка мира прошёл один марафон коньковым ходом, и на нём весьма прилично выступила Ступак. Она стала бронзовым призёром той гонки, уступив только норвежке Хейди Венг и шведке Эббе Андерссон. При этом на финише тогда она выиграла у лидера общего зачёта Джессики Диггинс из США. Сейчас сложно сказать, способна ли Ступак снова на такой подвиг. Какую-то ясность сможет внести только сама Олимпиада, на которой одна из лучших российских лыжниц определённо получит свой шанс.

На золото претендовать будет очень сложно до тех пор, пока в стартовом протоколе находится имя Йохауг. Норвежке принадлежит рекорд по количеству побед в марафонах на чемпионатах мира, так что лыжницы достойнее её сейчас просто нет. Всем другим нужно либо пытаться поддерживать её темп на протяжении всей дистанции, а это невероятно сложно, либо сразу вести борьбу за серебро. Кроме Венг, Андерссон и Диггинс хорошие шанс взойти на пьедестал будут у Карлссон и Пярмякоски. Для российских же лыжниц марафон может оказаться второстепенной гонкой, особенно после эстафеты и командного спринта.