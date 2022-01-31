Тренер сборной России по лыжам Турышев огорчён коронавирусом в сборной Норвегии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев выразил сожаление из-за коронавируса в норвежской команде перед стартом Олимпиады.

«Норвежцы вот соблюдали все меры безопасности — и всё равно пострадали. Печально, что сильные спортсмены не смогут принять участия в Олимпиаде или прилетят только на одну гонку», — цитирует Турышева «Чемпионат».

По его мнению, ужасно обидно за спортсмена, когда он четыре года работает ради главного старта в карьере, а потом вдруг не может выступить на соревнованиях из-за результата теста за несколько дней до вылета на Игры.

«Все российские лыжники сочувствуют нашим соперникам. Уверены, они испытывали бы то же самое, если бы, не дай бог, что-то случилось в сборной России: мы все большая спортивная семья. Соревноваться хочется с сильнейшими», — добавил Турышев.

Напомним, что перед началом соревнований в сборной Норвегии заболели Хейди Венг, Анне Кьерсти Кальво и Симон Крюгер.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал о ситуации с коронавирусом в сборной Норвегии перед ОИ-2022.