Губерниев прокомментировал решение Степановой купить билеты бизнес-класса в Пекин

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение лыжницы Вероники Степановой самой купить билеты бизнес-класса в Пекин (Китай).

«Ника, ты первый спортсмен в стране, который потратил свои деньги на перелёт! Это достойно Книги рекордов Гиннесса», — написал он в комментариях в Instagram.

Напомним, что Степанова отказалась следовать экономклассом на Олимпиаду в Пекине и за собственные средства купила билет бизнес-класса.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования по лыжам начнутся на следующий день после церемонии открытия.

Ранее Турышев рассказал, как российские лыжники прошли таможню в аэропорту Пекина.