Губерниев прокомментировал решение Степановой купить билеты бизнес-класса в Пекин
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«Ника, ты первый спортсмен в стране, который потратил свои деньги на перелёт! Это достойно Книги рекордов Гиннесса», — написал он в комментариях в Instagram.
Напомним, что Степанова отказалась следовать экономклассом на Олимпиаду в Пекине и за собственные средства купила билет бизнес-класса.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования по лыжам начнутся на следующий день после церемонии открытия.
Ранее Турышев рассказал, как российские лыжники прошли таможню в аэропорту Пекина.