Турышев рассказал, как российские лыжники прошли таможню в аэропорту Пекина

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как национальная команда прибыла на Олимпиаду в Пекине.
Турышев рассказал, как российские лыжники прошли таможню в аэропорту Пекина
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Пока мы сидели в самолёте, в Пекин прибыл борт «Аэрофлота» из Москвы. Так оттуда все пассажиры выгрузились быстрее, чем мы. Встретили нас с табличками со смешными именами. Да все уже, наверное, видели эти фотографии в соцсетях у Юли Ступак», — цитирует Турышева «Чемпионат».

По его словам, таблички китайцы держали не просто так — им, судя по всему, не понравилось содержимое багажа лыжников. Например, они просветили тубус с лыжной экипировкой у Сергея Устюгова и стали интересоваться, что это такое.

«Ребята, у вас зимняя Олимпиада проходит, а вы не понимаете? Пришлось даже тубус распаковать и показать палки, и тогда услышали: «Ах, извините, всё хорошо». Некоторые вещи для них в диковинку — не все, кто привлечён к работе на Олимпиаде, связаны со спортом», — добавил Турышев.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Турышев признался, что сожалеет о коронавирусной инфекции в сборной Норвегии.

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