Лыжница Степанова потратила призовые за победу на этапе КМ на полёт в Пекин бизнес-классом

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Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, как потратила свои призовые за победу в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере на перелёт бизнес-классом на Олимпиаду в Пекин.
Лыжница Степанова потратила призовые за победу на этапе КМ на полёт в Пекин бизнес-классом
  • ©Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

«При перелете из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever!» — написала Степанова в Instagram.

По её словам, она довольно равнодушна к дорогой одежде, но представляет, как тяжело человеку лететь девять часов в эконом-классе. При этом остальные члены сборной летели именно в «экономе».

«В «бизнесе» можно выспаться, что и было сделано. Пусть эта мысль будет стимулом для молодых спортсменок, думаю, боссы авиакомпаний меня здесь поддержат, ха», — добавила Степанова.

У неё в комментариях уточнили, заказывает ли Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) билеты для сборной за свой счёт в эконом-класс, но не препятствует переходу спортсмена в «бизнес», если тот покупает себе место там. На это Степанова ответила: «Именно так».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, когда Евгения Буртасова прилетит на Олимпиаду в Пекин.

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