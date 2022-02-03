Эстафета олимпийского огня, чартер для хоккеистов и перчатки с подогревом: о чём говорят за два дня до Игр в Пекине

| Екатерина Бредина

В Пекине началась эстафета олимпийского огня, которая будет состоять всего из 12 этапов и пройдёт без зрителей. Мужская сборная России по хоккею отправилась в Китай отдельным чартером, а саночники отметили, что организаторы существенно упростили трассу, сделав её не такой опасной. Лыжники и биатлонисты пожаловались на холод, из-за которого замерзают руки. О чём говорят за два дня до начала Игр — в материале RT.

Олимпиада в Пекине обещает стать уникальной во многих отношениях. Из-за пандемии коронавируса спортсменам и официальным лицам придётся жить в «пузыре», а на стадионах практически не будет болельщиков. Хотя исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристоф Дюби ещё надеется, что на некоторые соревнования удастся пустить до 30% от вместимости спортивных объектов.

Пострадали от ограничительных мер и официальные мероприятия, неотъемлемо связанные с Играми. Эстафета олимпийского огня в этом году также проходит без зрителей. Она началась только в среду и была сокращена до 12 этапов. Причём передача факела проходит вдали от оживлённых районов и улиц города, поэтому единицы смогут увидеть «ноу-хау» забега: впервые в истории два отрезка пути доверены машинам. Роботы-амфибии должны переправить пламя под водой через реку Юндин, а на участке в промышленном парке «Шоуган» планируется задействовать беспилотники. В пятницу, 4 февраля, символ турнира вернётся в Пекин и прибудет на национальный стадион «Птичье гнездо», где пройдёт церемония открытия соревнований.

Хоккеисты попросили отдельный чартер

В среду вечером в столицу Китая отправилась мужская сборная России по хоккею. Изучив печальный опыт уже заболевших коронавирусом спортсменов, отечественный коллектив решил перестраховаться и отказался лететь в одном самолёте с представителями других видов спорта. Поэтому подопечным Алексея Жамнова в спешном порядке искали ещё одно воздушное судно. Впрочем, особых проблем не возникло, национальная команда вылетела в Пекин в 20:55 мск.

Решение максимально уменьшить число контактов поддержали все специалисты. По словам двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, те, кто считает это напрасно выброшенными деньгами, просто не понимают масштаб проблемы.

«Во время пандемии я только за предоставление сборной отдельного самолёта. Для коллектива с такими большими целями на турнир надо искать варианты, кто может оплатить рейс. Замечательно, что нашли. Некоторые говорят: «Зажрались», но не видят ситуации. Спортсмены могут всей командой вылететь с Олимпийских игр из-за коронавируса. Необходимо снизить риск», — приводит слова прославленного хоккеиста «Чемпионат».

Тем временем перед самым отъездом в составе национальной сборной произошли замены. Вместо Кирилла Марченко в основной состав был переведён форвард Станислав Галиев. Покинул коллектив защитник Семён Чистяков, вместо него в резерв включён Шакир Мухамадуллин.

Трасса для саночников стала проще

Сборная России по санному спорту уже активно тренируется. Отечественные спортсмены признаются, что довольны теми изменениями, которые были сделаны в конфигурации трассы. По словам главного тренера национальной команды Сергея Чудинова, по сравнению с ноябрём она стала более плавной по рельефу и менее трудной ввиду коррекции отдельных участков.

«Китайские специалисты постарались устранить проблемные места. Трудные участки при входах в виражи и выходах из них, переходы теперь более мягкие и плавные. Трасса перестала быть суперсложной и в техническом плане никому не должна создать проблем. Сейчас спуск более адаптирован для спортсменов всех уровней мастерства. Если же говорить о качестве льда, то он жёсткий», — отметил тренер в разговоре с РИА Новости.

Чтобы максимально подготовиться к главному старту четырёхлетия, олимпийцы стараются максимально отгородить себя от внешнего мира. Двукратная чемпионка мира Екатерина Катникова заявила, что ради сохранения необходимой энергии она приняла решение на период тренировок и соревнований в Китае отказаться от общения в социальных сетях.

«Я вышла из них в конце января, когда мы находились на сборе в Новогорске, после онлайн-встречи с президентом России. Конечно, нельзя полностью концентрироваться лишь на спорте, надо находить время для отдыха. Мне пишут очень многие, и спасибо всем за поддержку. Но это отнимает немало энергии, а я сейчас не хочу её отдавать. Конечно, соцсети — это площадки, которые полезны и для тебя. И твой бренд должен развиваться, ведь ты являешься публичным человеком, мы для болельщиков делаем шоу. Но мне порой задают много вопросов, а я не всегда могу на них отвечать», — объяснила спортсменка.

При этом в чужих социальных сетях Катникова с удовольствием появляется. В среду, например, она в Instagram Олимпийского комитета России читала пожелания от болельщиков, завёрнутые в китайское печенье с предсказаниями.

Успели саночники провести и тестовые заезды. В одном из них неплохо смотрелся Роман Павличенко. Он показал третье время. Однако завоевать медали в этот раз будет совсем непросто. Как отметил экс главный тренер национальной команды Альберт Демченко, на этапах Кубка мира россияне смогли лишь трижды подняться на пьедестал почёта, так что большим достижением станет одна медаль.

«Если бы спортсмены провели более качественный по результатам сезон, можно было бы говорить о других задачах. Это Олимпиада — прогнозы строить сложно. Дай бог, чтобы у нашей команды было больше медалей. Шансы есть и у мужчин, и у женщин», — признался призёр Олимпийских игр в Сочи и Турине.

Конькобежцы не успели набрать форму

Российские конькобежцы, в свою очередь, проверили олимпийский лёд. Многие из них заболели коронавирусом в самом начале года и не выступили на чемпионате Европы в Нидерландах. Только восстановилась после болезни серебряный призёр Игр в Сочи на дистанции 500 м Ольга Фаткулина, поэтому на этот раз она не готова обещать высокий результат на Олимпиаде.

«После карантина я прошла чек-ап своего организма, потому что ковид ударил по моим слабым точкам здоровья. Потратила семь дней на реабилитацию. С 16 января приступила к долгожданным ледовым тренировкам в Коломне. После перенесённого ковида вся ответственность с меня снимается. Я ответственна сейчас за своё здоровье. Мне важно грамотно подойти к Играм в максимально лучшей форме», — заявила спортсменка в интервью Sport24.

Не в лучших физических кондициях находится и многократный чемпион мира Павел Кулижников. Однако спортсмен ещё надеется успеть подготовиться к стартам.

«Чемпионат Европы я пропустил, но он такой был… Посадили команду на карантин, а мы (мужская спринтерская группа. — RT) пропускали из-за болезни: ротавирус подхватили, температура у всех. Было «смешно». Неприятно всё это, конечно. Люди сидят, им не выйти, ничего. Просто куча проблем», — признался конькобежец в разговоре с «Матч ТВ».

Кроме того, спортсмен остался разочарован Олимпийской деревней и тем, как устроено в ней проживание и питание. От Игр в Пекине Павел ждал большего.

«Живём в общаге, в апартаментах по четыре человека — своя микрокомната у каждого и холл. По еде — ничего особенного. Я ехал, наверное, с завышенными ощущениями. Атмосфера яркая есть, но ничего сверхъестественного. Впрочем, я и не особо эмоциональный. Может, кто-то, наоборот, скажет: «Ну ни фига себе», — объяснил Кулижников.

Также не понравилась еда олимпийскому чемпиону Сочи по шорт-треку Руслану Захарову. Он пожаловался на однообразие местного меню.

«Быт у нас замечательный, живём вчетвером в большой квартире. В связи с тем что персонал приезжает только поработать, они у нас тусуются. Если честно, я чуть большего ожидал от еды, потому что я люблю китайскую кухню и думал, что тут наемся. Ехал с надеждой, но есть ощущение, что ввели правило убрать все специи. Всё постное, пресное, однообразное — поднадоело», — отметил спортсмен.

Более позитивное настроение у лидера женской сборной России по шорт-треку Софьи Просвирновой. После тренировки на олимпийском льду она отметила новую форму национальной команды, которая стала более позитивной по сравнению с Играми в Пхёнчхане.

«В Пекине самый интересный «пузырь» из тех, где я была. Есть игровая комната, большая территория, по которой можно погулять. Мы привыкли. Здесь по сравнению с Кореей намного приятнее, что есть цвета нашей страны, не чувствуется серый оттенок, который был на экипировке в 2018-м. Приятно, по-другому себя ощущаешь», — отметила спортсменка.

Перчатки с подогревом

А вот кому не до смеха, так это лыжникам и биатлонистам. Все ждали мороза и жёсткого снега на трассе, но реальность оказалась куда более суровой, чем можно было представить. Норвежка Тириль Экхофф даже вынуждена из-за холода снимать все украшения во время тренировок.

Однако главное беспокойство вызывают руки, которые можно отморозить по ходу гонки. По словам старшего тренера мужской сборной России по биатлону Юрия Каминского, пока непонятно, как эту проблему решать.

«Конечно, в самих гонках ребята будут идти быстрее, но может появиться ветер, который сразу остужает организм. Прежде всего это касается рук, а это всегда плохо для биатлониста... Конечно, можно носить более толстые перчатки, но тогда потеряется чувствительность при стрельбе, а это очень важно. Разогревающие кремы тут не помогают, будем ещё советоваться с медиками», — заявил специалист.

Для согревания спортсменам даже выдали специальные перчатки, которые работают от аккумулятора, крепящегося на запястье. Пока мнения о них расходятся: одни атлеты оценили чудо техники, другие считают оборудование тяжёлым.

Непросто приходится олимпийцам и на дистанции. Тренер российских лыжников Сергей Турышев после двух тренировок признался, что снег оставляет желать лучшего, поэтому гонки будут на выносливость и выживание.

«По трассе могу сказать одно: здесь достаточно тяжёлый рельеф. Добавляет тяжести скольжение лыж. За полтора часа мы проехали 23 км, устали так, будто прошли 40 или 50. Скольжение очень тугое», — отметил отечественный специалист.