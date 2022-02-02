Сноубордист Уайлд: я пока не думал о медалях Олимпиады в Пекине

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что пока не думает о медалях зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Моя цель — показать свой лучший результат, я не думаю о завоевании медалей», — цитирует ТАСС российского сноубордиста.

35-летний спортсмен затруднился сказать, завоюет он золотую медаль или нет. Поскольку одна ошибка может перечеркнуть все надежды. При этом он заверил, что будет стараться выложиться на 100%.

Уайлд завоевал две золотые медали Олимпиады в Сочи.

Сборная России по сноуборду отправится в столицу КНР 2 февраля.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В сноуборде будет разыграно 11 комплектов наград (по пять у мужчин и женщин, один в смешанной дисциплине). Соревнования состоятся с 5 по 15 февраля.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Уайлд должен стать знаменосцем сборной России на Олимпиаде.