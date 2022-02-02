Губерниев считает, что Уайлд должен стать знаменосцем сборной России на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого бы он выбрал знаменосцем олимпийской сборной России на церемонии открытия зимних Игр 2022 года в Пекине.

«Я за Вика Уайлда. Прекрасная будет история. С удовольствием расскажу, как всепобеждающая любовь привела его в Россию. Он обожает нашу страну, и это будет очень красиво», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что будет рад любому выбору, который сделает Олимпийский комитет России (ОКР).

235 представителей российской олимпийской сборной уже прилетели в Пекин. Остальные 214 членов команды пока находятся на сборах за рубежом.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что все российские фигуристы, которые прилетели в столицу Китая на Олимпиаду, сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.