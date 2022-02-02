Губерниев считает, что Уайлд должен стать знаменосцем сборной России на Олимпиаде

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого бы он выбрал знаменосцем олимпийской сборной России на церемонии открытия зимних Игр 2022 года в Пекине.
Губерниев считает, что Уайлд должен стать знаменосцем сборной России на Олимпиаде
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

«Я за Вика Уайлда. Прекрасная будет история. С удовольствием расскажу, как всепобеждающая любовь привела его в Россию. Он обожает нашу страну, и это будет очень красиво», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что будет рад любому выбору, который сделает Олимпийский комитет России (ОКР).

235 представителей российской олимпийской сборной уже прилетели в Пекин. Остальные 214 членов команды пока находятся на сборах за рубежом.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что все российские фигуристы, которые прилетели в столицу Китая на Олимпиаду, сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

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