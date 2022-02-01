ОКР подтвердил отсутствие положительных тестов у российских фигуристов в Пекине
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Сборная России по фигурному катанию 2 февраля приступит к тренировкам в Пекине. Тесты на коронавирус у всех спортсменов, прилетевших из Красноярска, отрицательные, сообщает пресс-служба ОКР.
Сборная России по фигурному катанию не в полном составе прилетела 1 февраля в столицу КНР для участия в зимней Олимпиаде. Александра Степанова и Иван Букин прибудут в Пекин позже.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград.
Ранее сообщалось, что чемпион мира в парном катании Александр Галлямов привёз на Олимпийские игры электрогитару для показательного номера.