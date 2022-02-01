ОКР подтвердил отсутствие положительных тестов у российских фигуристов в Пекине

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что все российские фигуристы, которые прилетели в столицу Китая на зимнюю Олимпиаду 2022 года, сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

Сборная России по фигурному катанию 2 февраля приступит к тренировкам в Пекине. Тесты на коронавирус у всех спортсменов, прилетевших из Красноярска, отрицательные, сообщает пресс-служба ОКР.

Сборная России по фигурному катанию не в полном составе прилетела 1 февраля в столицу КНР для участия в зимней Олимпиаде. Александра Степанова и Иван Букин прибудут в Пекин позже.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в парном катании Александр Галлямов привёз на Олимпийские игры электрогитару для показательного номера.