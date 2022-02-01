Галлямов рассказал, как провёз электрогитару для показательного номера в Пекин

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов привёз на Олимпийские игры в Пекин электрогитару для показательного номера.

«Это гитара, все уже знают, что мы катаем показательный номер под очень интересную музыку группы Måneskin», — сказал Галлямов в интервью ОКР.

Он добавил, что спокойно пронёс её через таможню, лишних вопросов не задавали. Он отметил, что только девушки посмеялись над наличием гитары.

Напомним, что Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. Они являются чемпионами мира, Европы и России.

Ранее сообщалось, что Глейхенгауз и Коган не прилетели в Пекин.