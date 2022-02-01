Источник: Глейхенгауз и Коган не прилетели в Пекин

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган и хореограф Даниил Глейхенгауз не прилетели со сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Источник: Глейхенгауз и Коган не прилетели в Пекин
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «РБК Спорт», ссылаясь на источник в ФФККР.

Отмечается, что тесты на коронавирус у Когана и Глейхенгауза по-прежнему положительные. Они смогут присоединиться к команде после того, как сдадут отрицательные тесты.

29 января появилась информация об инфицировании Когана и Глейхенгауза. Позже эту новость косвенно опровергли.

Напомним, что 1 февраля сборная России прибыла в Пекин из Красноярска, где проходили предолимпийские сборы команды. 

Ранее сообщалось, что Чен выступит в короткой программе на командном турнире ОИ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить