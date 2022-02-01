Источник: Глейхенгауз и Коган не прилетели в Пекин

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган и хореограф Даниил Глейхенгауз не прилетели со сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Об этом сообщает «РБК Спорт», ссылаясь на источник в ФФККР.

Отмечается, что тесты на коронавирус у Когана и Глейхенгауза по-прежнему положительные. Они смогут присоединиться к команде после того, как сдадут отрицательные тесты.

29 января появилась информация об инфицировании Когана и Глейхенгауза. Позже эту новость косвенно опровергли.

Напомним, что 1 февраля сборная России прибыла в Пекин из Красноярска, где проходили предолимпийские сборы команды.

Ранее сообщалось, что Чен выступит в короткой программе на командном турнире ОИ-2022.