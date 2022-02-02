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Ярошевский провёл экскурсию по пресс-центру ОИ-2022 в Пекине

Ярошевский провёл экскурсию по пресс-центру ОИ-2022 в Пекине
02.02.2022, 19:28 |

Журналист RT Алексей Ярошевский показал международный пресс-центр на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Ярошевский провёл экскурсию по пресс-центру ОИ-2022 в Пекине
  • ©Carl Court/Getty Images

Журналист гулял по пресс-центру и записывал видео для своего влога «Дневники Олимпиады» на YouTube-канале «СпортХаб».

Ярошевский показал, как с третьего этажа открывается роскошный вид на Пекин, а также виден стадион «Птичье гнездо», где будет проходить церемония открытия Олимпийских игр.

Он также показал необычные предметы быта. В столовой еду готовят роботы, за которыми следят официанты. Есть некоторые устройства, которые доставляют еду на стол с потолка. 

«Робот-бармен! Такой ажиотаж в разливной вызван тем, что все живут в пузыре — в отелях не наливают», — сказал Ярошевский.

Ранее скелетонистка Никитина заявила, что рассчитывает выиграть медаль Олимпиады в Пекине.

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