Скелетонистка Никитина рассчитывает выиграть медаль Олимпиады в Пекине

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Россиянка Елена Никитина выразила надежду провести на хорошем и стабильном уровне все четыре заезда в соревнованиях по скелетону на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Я сама от себя требую и жду не меньшего, чем остальные. Хочу хорошо проехать четыре заезда, а это будет сложно. Но если я хорошо и стабильно выполню все четыре попытки, то, думаю, это будет медаль», — цитирует РИА Новости спортсменку.

По её словам, быть лидером команды — всегда большая ответственность, поскольку от лидера всегда ждут хорошего результата.

29-летняя москвичка является бронзовым призёром Олимпиады 2014 года в Сочи.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В соревнованиях по скелетону будет разыграно два комплекта наград.

Ранее сообщалось, что российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семёнов не выступят в Пекине.