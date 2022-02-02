Скелетонистка Никитина рассчитывает выиграть медаль Олимпиады в Пекине

«Я сама от себя требую и жду не меньшего, чем остальные. Хочу хорошо проехать четыре заезда, а это будет сложно. Но если я хорошо и стабильно выполню все четыре попытки, то, думаю, это будет медаль», — цитирует РИА Новости спортсменку.
По её словам, быть лидером команды — всегда большая ответственность, поскольку от лидера всегда ждут хорошего результата.
29-летняя москвичка является бронзовым призёром Олимпиады 2014 года в Сочи.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В соревнованиях по скелетону будет разыграно два комплекта наград.
Ранее сообщалось, что российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семёнов не выступят в Пекине.