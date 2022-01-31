Надежда на спринтеров: на что могут рассчитывать российские конькобежцы на Играх в Пекине

Сборная России по конькобежному спорту сможет побороться за медали в нескольких дисциплинах на Олимпийских играх в Пекине, однако сейчас команда не так сильна, как это было в прошлые сезоны. Главными фаворитами в споре за награды станут спринтеры Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина, а также специалист масс-старта Руслан Захаров. Кроме того, есть шансы подняться на пьедестал почёта у стайеров в командной гонке.

500 метров

Лучшие результаты в нынешнем сезоне:

— мужчины: Муштаков (первый, Калгари), Арефьев (второй, Ставангер, Солт-Лейк-Сити), Мурашов (пятый, Калгари);

— женщины: Голикова (первая, Калгари), Фаткулина (первая, Калгари), Качанова (пятая, Солт-Лейк-Сити).

Лучшие результаты на последних ЧМ:

— мужчины: Кулижников (первый, 2020 и второй, 2021), Мурашов (первый, 2019 и второй, 2020), Муштаков (третий, 2019);

— женщины: Голикова (первая, 2021 и вторая, 2020), Фаткулина (третья, 2020 и 2021), Качанова (шестая, 2021).

Некогда несокрушимая мужская спринтерская сборная России в этом сезоне уже не так сильно впечатляет, как раньше. Перед Олимпиадой единственную победу на этапе Кубка мира на дистанции 500 метров одержал Виктор Муштаков, а кроме него на пьедестал почёта поднимался только Артём Арефьев. По сравнению с тем, как выступали россияне раньше, это можно назвать существенным шагом назад.

Особенно сильно поражает регресс Павла Кулижникова. Рекордсмен мира на самой короткой дистанции не поднимался выше 19-го места в Кубке мира и остался без путёвки на Олимпиаду в этой дисциплине. Муштаков, Арефьев и бывший чемпион мира Руслан Мурашов выступят вместо него, но такими же яркими фаворитами, как Кулижников в свои лучшие годы, они вряд ли будут.

Совсем иначе обстоят дела в женской команде. В ней все спортсменки сохранили свои позиции. Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина вместе завоевали девять медалей в восьми стартах, близка к ним была и Дарья Качанова. Победа одной из российских девушек на Олимпиаде могла бы считаться вопросом решённым, если бы в число участниц не попала американка Эрин Джексон. Лидер Кубка мира не смогла сразу пробиться в команду из-за сбоя во время отборочного забега, но подруга по команде Бриттани Боу отдала ей свою квоту. В результате россиянкам будет сложнее претендовать на золото, но любая другая медаль остаётся для них реальной.

1000 метров

Лучшие результаты в нынешнем сезоне:

— мужчины: Муштаков (третий, Калгари), Кулижников (17-й, Ставангер);

— женщины: Фаткулина (третья, Калгари), Голикова (четвёртая, Томашув-Мазовецки, Солт-Лейк-Сити, Калгари), Голубева (пятая, Ставангер).

Лучшие результаты на последних ЧМ:

— мужчины: Кулижников (первый, 2020 и второй, 2021), Юсков (пятый, 2019), Муштаков (шестой, 2021);

— женщины: Фаткулина (вторая, 2020), Голубева (третья, 2021), Голикова (шестая, 2021).

Также по теме Герой хоккейного финала, лыжная суперзвезда и уроженец США: кто мог бы стать знаменосцем сборной России в Пекине Через неделю в Пекине состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. В сборной России пока не объявили тех, кто понесёт...

На дистанции 1000 метров дела для российских конькобежцев обстоят похуже. Совмещать её с 500-метровкой пытались только Муштаков и Кулижников. Отличиться на этапах Кубка мира получилось только у одного из них, и то совсем не так мощно, как получалось в предыдущие годы. Кулижников и на более длинной дистанции едва попадал в топ-20 сильнейших, но персональную квоту для участия в Пекине он всё-таки получил. Возможно, на Олимпиаде он всё-таки напомнит, что и здесь является обладателем рекорда мира, но шансов у него совсем мало.

У девушек ситуация тоже не такая радужная, как на 500-метровке, но и совсем не плачевная. В этом сезоне единственный раз во время этапов Кубка мира на пьедестал почёта поднялась Фаткулина, в то время как Голикова трижды оказывалась в шаге от него. Совмещение двух дистанций обычно не слишком хорошо влияет на результаты на 1000 метров, но на Олимпиаде у девушек будет три дня, чтобы отдохнуть после первого старта и подготовиться ко второму.

1500 метров

Лучшие результаты в нынешнем сезоне:

— мужчины: Алдошкин (восьмой, Калгари), Трофимов (11-й, Калгари), Беляев (17-й, Томашув-Мазовецки);

— женщины: Голубева (пятая, Солт-Лейк-Сити, Калгари), Еранина (15-я, Томашув-Мазовецки), Лаленкова (16-я, Солт-Лейк-Сити).

Лучшие результаты на последних ЧМ:

— мужчины: Юсков (третий, 2019), Трофимов (четвёртый, 2021), Беляев (11-й, 2021);

— женщины: Лаленкова (вторая, 2020 и третья, 2021), Голубева (третья, 2020), Шихова (четвёртая, 2019).

Мужские 1500 метров окончательно выпали из числа медальных дисциплин для России. Раньше рассчитывать можно было на Дениса Юскова или на подбиравшегося к нему Сергея Трофимова. Но первый этот сезон пропускает из-за травмы, а второй не показывал больше тех скоростей, которые позволили ему на последнем чемпионате мира занять четвёртое место. «Полуторка» — довольно короткая дистанция, где сюрпризы происходят редко, так что рассчитывать на них не приходится.

Остаётся слабая надежда на Елизавету Голубеву, которая трижды в этом сезоне входила в первую шестёрку на этапах Кубка мира. Отставание от призовой тройки у неё было не настолько критичным, чтобы можно было отчаиваться, но и шажок вперёд она пока не совершила. Обидно, что не показывает своих лучших результатов Евгения Лаленкова. Призёр двух последних чемпионатов мира в этом году стала такой же тенью самой себя, как Кулижников.

5000 и 3000 метров

Лучшие результаты в нынешнем сезоне:

— мужчины: Захаров (четвёртый, Калгари), Трофимов (пятый, Солт-Лейк-Сити), Румянцев (шестой, Томашув-Мазовецки);

— женщины: Лаленкова (пятая, Калгари), Воронина (восьмая, Калгари).

Лучшие результаты на последних ЧМ:

— мужчины: Трофимов (третий, 2021), Семериков (четвёртый, 2021), Румянцев (четвёртый, 2019);

— женщины: Воронина (третья, 2019 и 2020), Лаленкова (четвёртая, 2020), Сохрякова (десятая, 2019).

На стайерских дистанциях сезон прошёл для россиян относительно неплохо. Медалей на 5000 метров не было, но Руслан Захаров, Сергей Трофимов и Александр Румянцев были к ним близки. То, что в случае неудачи одного конькобежца его может заменить другой, внушает некоторый оптимизм. Бороться за золото со шведом Нильсом ван дер Пулом будет невозможно, но за остальные медали спор мужчинам вести вполне реально.

Ещё одним недавним лидером, для которого олимпийский сезон складывается хуже обычного, стала Наталья Воронина. Недавно она была фаворитом каждого старта, в котором участвовала, а в этом году похвастаться высоким темпом ни разу не получалось. При этом достойной смены у неё нет. На Олимпиаду пробилась также Лаленкова, но ей не хватает опыта успешных выступлений на 3000 метрах.

10 000 и 5000 метров

Лучшие результаты в нынешнем сезоне:

— мужчины: Румянцев (пятый, Ставангер), Захаров (седьмой, Ставангер);

— женщины: Воронина (восьмая, Ставангер).

Лучшие результаты на последних ЧМ:

— мужчины: Румянцев (третий, 2021), Семериков (третий, 2019), Захаров (пятый, 2021);

— женщины: Воронина (первая, 2020, вторая, 2021 и третья, 2019), Сохрякова (восьмая, 2019), Григорьева (12-я, 2021).

Дистанции 10 000 метров у мужчин и 5000 метров у женщин немного отличаются от более коротких стайерских дисциплин. В них участвует меньше человек, а вероятность того, что кто-то неточно рассчитает силы и освободит место для соперника, всегда выше. Хотя ни на «десятке», ни на «пятёрке» у россиян в этом сезоне медалей не было, воспринимать эти дисциплины как совсем безнадёжные нельзя.

Во-первых, в Кубке мира был всего один старт, и тот состоялся ещё в ноябре. Во-вторых, на последних чемпионатах мира отечественные конькобежцы непременно добивались успехов, так что секрет подготовки к главному старту сезона они должны знать. В-третьих, разыгрываться медали будут почти в середине Олимпиады, то есть акклиматизацию, которая для стайеров крайне важна, уже можно будет пройти. Квалификацию преодолели всё те же Румянцев, Захаров и Воронина, которым после выступления на 5000 и 3000 метров пекинский лёд уже будет знаком.

Масс-старт

Лучшие результаты в нынешнем сезоне:

— мужчины: Захаров (второй, Томашув-Мазовецки), Семериков (15-й, Солт-Лейк-Сити);

— женщины: Голубева (третья, Калгари).

Лучшие результаты на последних ЧМ:

— мужчины: Семериков (седьмой, 2019), Захаров (десятый, 2020);

— женщины: Голубева (третья, 2019), Сохрякова (15-я, 2020), Еранина (16-я, 2021).

Также по теме «Раньше боялись допинг-проб, теперь — ПЦР-тестов»: почему Олимпиада в Пекине может превратиться в лотерею Всё больше спортсменов из сборных разных стран в преддверии выезда в Пекин сдают положительные ПЦР-тесты и лишаются возможности...

В Пекине у российских конькобежцев будет хорошая возможность завоевать первые медали в масс-старте. Руслан Захаров в этом сезоне занимает второе место в общем зачёте Кубке мира, в котором учитываются результаты не только финальных забегов, но и полуфинальных. Это говорит о высокой стабильности олимпийского чемпиона по шорт-треку, который в этом сезоне также стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

У девушек близка к лидирующим позициями Голубева. В КМ она располагается на четвёртом месте, а на последнем этапе в Калгари завоевала бронзу. Тогда, правда, не выступали сильные голландские конькобежки, которые затем обошли россиянку на чемпионате Европы. По сравнению с другими дисциплинами, Голубева наиболее предпочтительно выглядит как раз в масс-старте, так что должна сделать ставку на него.

Командная гонка

Лучшие результаты в нынешнем сезоне:

— мужчины: четвёртое место (Калгари);

— женщины: третье (Солт-Лейк-Сити), четвёртое (Калгари), пятое (Томашув-Мазовецки).

Лучшие результаты на последних ЧМ:

— мужчины: третье (2021, 2020, 2019);

— женщины: третье (2021, 2019), четвёртое (2020).

Последняя дисциплина, где у российских конькобежцев есть шансы на медали, — командная гонка. Успех в ней во многом зависит от того, сколько у страны имеется хороших стайеров, однако есть и некоторые нюансы. С тем, что в российской команде есть ровный состав на мужскую гонку, спорить не приходится, но при этом в текущем Кубке мира он не добился высоких результатов.

Однако именно россиянам принадлежит второй результат сезона в мире, показанный в рамках этапа в Солт-Лейк-Сити в дивизионе B. Причём выступали там с Захаровым не Трофимов и Румянцев, а менее опытные Даниил Алдошкин и Егор Юнин. Последний, к слову, в олимпийский состав так и не попал. Из этого можно сделать вывод, что мужская сборная будет способна показать любой результат, тем более что с трёх последних чемпионатов мира она неизменно привозила бронзу.

Девушки на главных стартах были почти стабильны, а в этом сезоне занимали места с третьего по пятое на этапах Кубка мира. На голову выше всех были канадки, японки и голландки, но ошибка одной из этих команд, а они случаются нередко, может приоткрыть дорогу на пьедестал почёта. В противном случае россиянки рискуют занять обидное четвёртое место.