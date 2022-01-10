Вопреки травмам, судьям и карантину: как россияне завоевали россыпь медалей в зимних видах спорта

Саночница Татьяна Иванова завоевала золото и бронзу на этапе Кубка мира в Сигулде, несмотря на непростое восстановление после тяжёлой травмы ноги. Сноубордист Дмитрий Логинов одержал первую победу в сезоне. Спорное решение судей лишило скелетониста Александра Третьякова первенства в Винтерберге. А сборная России по конькобежному спорту осталась без золотых наград на чемпионате Европы в связи с шестидневным карантином. Каких успехов добились на минувшей неделе россияне в зимних видах — в материале RT.

Блистательные Иванова и Логинов

Российская саночница Татьяна Иванова триумфально выступила на этапе Кубка мира в Сигулде. 30-летняя пермячка приехала в Латвию, едва оправившись от тяжёлой травмы ноги, которую получила на первом этапе КМ в Пекине. Допуск к тренировкам и выступлениям призёру Олимпийских игр врачи дали при условии постоянного медицинского наблюдения. Ещё до Нового года она взяла старт в немецком Винтерберге, где остановилась в шаге от пьедестала, став при этом лучшей среди соотечественниц.

В Сигулде экс-чемпионка мира сначала взяла бронзу на основной дистанции, уступив лишь австрийке Маделайн Эгле и немке Юлии Таубитц, а затем завоевала золото в спринте. Стоит отметить, что Ивановой принадлежит рекорд трассы, установленный ею ещё в 2017-м.

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов заявил, что с учётом травмы подопечная продемонстрировала «идеальное выступление» и доказала, что она настоящий боец. По его словам, нога спортсменки восстановилась ещё не полностью, хотя улучшения есть.

«Ей больно упираться в «рога» саней на старте, и было видно, что пришлось тяжело и на финише. Из-за этого Таня на старте дважды показала девятый результат, хотя обычно оказывается первой или в тройке. Как только уйдут болезненные ощущения, она начнёт уверенно чувствовать себя на старте, это неизбежно скажется и на итоговом результате», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Ещё одну победу одержал сноубордист Дмитрий Логинов на этапе КМ в швейцарском Скуоле. Трёхкратный чемпион мира первенствовал в параллельном гигантском слаломе, опередив немца Штефана Баумайстера и южнокорейца Ли Сангхо. Это первое золото россиянина в текущем сезоне.

У женщин София Надыршина, хотя и заняла шестое место, сохранила за собой жёлтую майку лидера общего зачёта. В активе 18-летней спортсменки значатся по одной победе и серебряной награде.

Скандал в скелетоне

Александр Третьяков лишился верной победы на этапе Кубка планеты в немецком Винтерберге из-за протеста соперников на несоответствие трассы регламенту. По итогам первого заезда россиянин был безусловным лидером с отрывом от ближайшего преследователя в 0,21 секунды, но сборная Германии обжаловала его результаты, так как, по мнению хозяев, трасса оказалась плохо расчищена от снега. Судьи удовлетворили протест и аннулировали результаты первой попытки: в зачёт пошла только вторая. В ней Третьяков занял третье место. Победил в итоге латыш Мартинс Дукурс, а второе место досталось немцу Акселю Юнгу.

Россиянин в интервью «Матч ТВ» признался, что подать встречный протест просто не успел.

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«Всё произошло очень быстро, за считаные минуты до начала следующего старта. Следовало сразу же писать ответы и протесты, но начиналась вторая попытка, уже надо было разминаться и ехать. Аннулированием были, мягко говоря, разочарованы не только наша, но и другие команды. Все были в шоке, потому что так не делается. Погода была пасмурная, однако на саму трассу снег не попадал. Все всё видели и понимали, но просто физически не успели ничего сделать. Начиналась вторая попытка, где ты либо едешь, либо ничего», — пояснил чемпион мира.

В свою очередь, президент Федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина подчеркнула, что решение судей «не совсем правильное и справедливое», но, по её мнению, не следует «поднимать лишнюю бучу и шум на этапе Кубка мира в преддверии Олимпиады».

«Мы всё равно для себя понимаем, что Саша по итогам двух заездов был бы первым. Основная гонка впереди. Готовимся к Олимпийским играм. Надо всегда стремиться становиться первым при любых раскладах», — цитирует функционера «Чемпионат».

Этап в Винтерберге принёс отечественной сборной ещё одну бронзу, которую завоевала Елена Никитина. По итогам двух попыток она уступила лидеру Кимберли Бос 0,43 секунды. Для 29-летней москвички эта награда — третья в текущем сезоне КМ: осенью она выиграла два этапа подряд, но после месяц не могла подняться на пьедестал. В Германии неудачную серию удалось прервать.

Посткарантинная борьба конькобежцев

Сборная России по конькобежному спорту на чемпионате Европы, который прошёл в Херенвене, вынуждена была сражаться не только с соперниками, но и с незавидными обстоятельствами. По прибытии на турнир несколько членов отечественной команды, в том числе серебряный призёр ОИ-2014 Ольга Фаткулина, сдали положительные тесты на коронавирус. В соответствии с существующим протоколом сборную в полном составе отправили на карантин в отель. Спортсменам было запрещено покидать номера, и им пришлось тренироваться в буквальном смысле на полу вместо льда.

Россияне провели в заточении шесть дней, со 2 по 7 января, и даже пропустили старт ЧЕ. Естественно, тщательно набиравшаяся к турниру форма была потеряна, а эмоциональное состояние спортсменов оставляло желать лучшего. Поэтому отсутствие золотых медалей не стало неожиданностью. В непростых условиях россияне сумели завоевать в общей сложности шесть наград: одну серебряную и пять бронзовых.

Первые награды в копилку сборной положили Ангелина Голикова и Дарья Качанова на дистанции 500 метров: они взяли серебро и бронзу соответственно, уступив только хозяйке катка Фемке Кок.

Затем российская дружина в составе Елизаветы Голубевой, Натальи Ворониной и Евгении Лаленковой заняла третье место в командной гонке. Победу ожидаемо одержала сборная Нидерландов, на втором месте расположилась Норвегия.

Воронина после финиша призналась, что ожидала даже худшего результата, но у неё с подругами по команде был шанс завоевать серебро.

«Обидно, что мы не вторые. Но я бы посмотрела, как сборные Нидерландов или Норвегии выступили, если бы неделю посидели на карантине. <...> Пусть голландцы радуются тут, а мы порадуемся на Олимпиаде», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Ещё одной бронзой в заключительный день соревнований порадовала Качанова — на этот раз на дистанции 1000 метров. Золото и серебро снова достались хозяйкам катка: победила Ютта Лердам, а второй финишировала Кок.

На церемонию награждения уроженка Нижнего Новгорода вышла в маске с надписью «I’m smiling». Она призналась, что на предыдущей церемонии ей было обидно, что никто не видит её красивой улыбки.

«Пусть весь мир знает — под маской скрывается лучезарная улыбка», — сообщила россиянка.

Наконец, под занавес турнира ещё две бронзы принесли команде Руслан Захаров и Голубева в масс-старте. Единственный призёр-россиянин завершившегося чемпионата Европы признался, что доволен забегом, а также выразил восхищение победителем — бельгийцем Бартом Свингсом.

«Сегодня всё сложилось достаточно хорошо, тактически всё было на моей стороне. Не без везения — как всегда в масс-старте, но везёт тому, кто везёт. Хотелось бы большего, чувствовал за круг-полтора, что могу побороться с Свингсом, но он такой сильный! Он удивляет и мотивирует, в каждой гонке отдаёт себя на 100%», — подчеркнул Захаров в беседе с «Матч ТВ».

В свою очередь, Голубева рассказала, что была зла после командной гонки, поскольку, по её мнению, россиянки могли завоевать в ней серебро. Поэтому она даже просила тренера снять её с масс-старта, но тот проигнорировал эту просьбу.

«Теперь у меня есть медаль, но тогда была расстроена», — призналась спортсменка.

По завершению соревнований президент Союза конькобежцев страны Алексей Кравцов не стал давать традиционную оценку выступлению россиян, принимая во внимание все обстоятельства.

«Хочется просто, чтобы все были здоровы. Хочется, чтобы команда избежала таких ситуаций перед Олимпиадой и чтобы никто не сдал положительный тест на Играх. Женская спринтерская команда выступила хорошо, несмотря на то, что сильнейший состав не приехал на турнир. Есть медали и на других дистанциях. Но, повторюсь, сейчас хочется, чтобы все оставались здоровы», — сказал он.