CAS отказал в получении квот на Олимпиаду двум российским фристайлистам

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в получении квот на Олимпиаду российским фристайлистам Андрею Махневу и Артёму Шульдякову.

Российские спортсмены пропустили 14 этапов Кубка мира сезона-2021/22 по всем дисциплинам фристайла из-за отказа во въезде в США и Канаду. Из-за вынужденного неучастия в соревнованиях шесть российских спортсменов не смогли получить очки, необходимые для олимпийской квалификационной квоты.

Несмотря на обращение Олимпийского комитета России и Федерации фристайла России в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) и МОК, российские спортсмены пропустят Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что лыжники сборной России летят в Пекин в полном людей самолёте.