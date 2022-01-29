CAS отказал в получении квот на Олимпиаду двум российским фристайлистам

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в получении квот на Олимпиаду российским фристайлистам Андрею Махневу и Артёму Шульдякову.
CAS отказал в получении квот на Олимпиаду двум российским фристайлистам
  • Gettyimages.ru

Российские спортсмены пропустили 14 этапов Кубка мира сезона-2021/22 по всем дисциплинам фристайла из-за отказа во въезде в США и Канаду. Из-за вынужденного неучастия в соревнованиях шесть российских спортсменов не смогли получить очки, необходимые для олимпийской квалификационной квоты. 

Несмотря на обращение Олимпийского комитета России и Федерации фристайла России в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) и МОК, российские спортсмены пропустят Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что лыжники сборной России летят в Пекин в полном людей самолёте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить