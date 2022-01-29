Лыжники сборной России летят в Пекин в полном людей самолёте

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Лыжники сборной России отправились на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) из Милана (Италия).
Лыжники сборной России летят в Пекин в полном людей самолёте
  • ©GibsonPictures
  • Gettyimages.ru

Лыжники Алексей Червоткин, Артём Мальцев и тренер Сергей Турышев показали, в каком самолёте они летят. На кадрах видно, что лыжники прямым рейсом в Пекин летят не одни, в салоне полно людей.

«Стюардессы — космонавты. Самолёт будет полный», — заявил Турышев. 

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На следующий день начнутся соревнования по лыжам.

Ранее сообщалось, что российская фристайлистка Демидова пропустит из-за травмы Игры-2022.

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