Лыжники сборной России летят в Пекин в полном людей самолёте

Лыжники сборной России отправились на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) из Милана (Италия).

Лыжники Алексей Червоткин, Артём Мальцев и тренер Сергей Турышев показали, в каком самолёте они летят. На кадрах видно, что лыжники прямым рейсом в Пекин летят не одни, в салоне полно людей.

«Стюардессы — космонавты. Самолёт будет полный», — заявил Турышев.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На следующий день начнутся соревнования по лыжам.

Ранее сообщалось, что российская фристайлистка Демидова пропустит из-за травмы Игры-2022.