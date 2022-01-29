Чен провёл первую тренировку на олимпийском льду Пекина
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Американский фигурист тренировался в защитной маске, сообщает Tshanin.
Напомним, что Чен выиграл три подряд чемпионата мира по фигурному катанию. Он также потерпел только одно фиаско в официальных турнирах с 2018 года.
Фигуристы выступят на командном и индивидуальных турнирах. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские и украинские фигуристы будут сидеть рядом во время командного турнира на ОИ-2022.