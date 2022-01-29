Чен провёл первую тренировку на олимпийском льду Пекина

Трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нэйтан Чен провёл первую тренировку на олимпийском льду в Пекине.

Американский фигурист тренировался в защитной маске, сообщает Tshanin.

Напомним, что Чен выиграл три подряд чемпионата мира по фигурному катанию. Он также потерпел только одно фиаско в официальных турнирах с 2018 года.

Фигуристы выступят на командном и индивидуальных турнирах. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские и украинские фигуристы будут сидеть рядом во время командного турнира на ОИ-2022.