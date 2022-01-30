Российских лыжников встретили на ОИ табличками, на которых их имена были написаны с ошибками

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Лыжники сборной России показали таблички, с которыми их встретили в Пекине по прибытии на зимние Олимпийские игры.
Российских лыжников встретили на ОИ табличками, на которых их имена были написаны с ошибками
  • Gettyimages.ru

Лыжница Юлия Ступак в своём Instagram показала, какие опознавательные таблички приготовили в Пекине для иностранных гостей. Сама Ступак значится на табличке как «Ступакия», Наталья Непряева как «Непряев Аталья», Иван Якимушкин как «Якимус Иван», а Сергей Устюгов — как «Устиугор Гей».

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее в сборной России по лыжным гонкам опровергли информацию о наличии случаев коронавируса.

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