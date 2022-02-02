Лутц Щербаковой, падения Трусовой и ошибка Кондратюка: как прошли первые тренировки российских фигуристов в Пекине

| Владимир Зайвый

В Пекине прошли первые тренировки российских фигуристов. Марк Кондратюк в прогоне короткой программы допустил ошибку на тройном акселе. Чуть лучше, но тоже неидеально с этим элементом справилась Камила Валиева. Анна Щербакова после нескольких безуспешных попыток смогла исполнить четверной лутц, а Александра Трусова сделала два квада из пяти запланированных. Спортивные пары отработали на занятии без срывов.

Российские фигуристы провели в олимпийском Пекине первые тренировки на льду. Уже через два дня, ещё до официальной церемонии открытия Игр, некоторым из них предстоит выступить с короткими программами в рамках командного турнира.

Накануне все спортсмены благополучно прилетели в столицу Китая из Красноярска и сдали отрицательные тесты на коронавирус, после чего смогли заселиться в Олимпийскую деревню. Но не всем членам делегации удалось приехать. По данным РБК, остаться в России пришлось хореографу Даниилу Глейхенгаузу и генеральному директору Федерации фигурного катания на коньках России Александру Когану, чьи тесты на COVID-19 оказались положительными. Они присоединятся к команде, как только получат отрицательные результаты анализов.

Раньше всех в среду на разминку прибыли одиночники. Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко вышли на лёд тренировочной арены, чтобы исполнить короткие программы. Не все из них решили выкладываться на полную и заходить на сложные прыжки во время прогона. Мозалёв полностью сосредоточился на хореографии, а Семененко сильно облегчил свой контент, сняв по одному обороту с тулупа, сальхова и акселя. До и после прокатов они пробовали исполнять четверные прыжки, но у обоих возникали проблемы с сальховом.

Кондратюк же решил исполнять короткую программу так, как будет это делать на соревнованиях, что даёт повод полагать, что его кандидатура для участия в командном турнире уже утверждена. Чемпион Европы сделал четверной тулуп и четверной сальхов в каскаде, но допустил серьёзную ошибку на тройном акселе, который до этого у него неплохо получался.

Стоит отметить, что на тренировке также должен был присутствовать канадец Киган Мессинг — организаторы даже включили его музыку на арене. Однако он пока ещё находится дома. Чемпион страны и потенциальный участник командника ждёт отрицательных результатов теста на коронавирус, без которых не может вылететь в Китай. В его отсутствие представлять Канаду придётся Роману Садовскому.

2 февраля на первую тренировку вышли и девушки, причём им повезло опробовать соревновательный лёд Столичного дворца спорта. В отличие от мужчин, ученицы Этери Тутберидзе не стали скромничать и скрывать свои козыри. Камила Валиева почти идеально исполнила свою произвольную программу под «Болеро». Она допустила помарку на тройном акселе, но довела прыжок до конца, а также приземлилась на две ноги с четверного тулупа. Другие четверные прыжки у неё получились хорошо.

Следующей к прогону приступила Анна Щербакова. Перед этим она несколько раз уверенно исполнила четверной флип, а также пыталась сделать четверной лутц, но этот прыжок у неё никак не получался. Только во время проката под музыку чемпионка мира сделала свой самый сложный элемент, хотя с флипа при этом всё-таки упала. Каскады лутц — риттбергер и флип — сальхов через ойлер у Щербаковой тоже были исполнены.

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Александра Трусова была нацелена на свой максимум — показать пять четверных прыжков. С этой задачей она не справилась и наполовину. После флипа она упала с сальхова и сорвала тулуп, сделав всего два оборота. Падением закончился и одиночный лутц, так что чистыми получились только флип и лутц в каскаде. Хотя прогон получился неудачным, Тутберидзе у бортика поаплодировала своей ученице. После прогона Трусова ещё пробовала сделать тройной аксель, но бросила это занятие после двух падений.

Далее основной лёд в своё распоряжение получили спортивные пары, тренировка которых началась с небольшой сенсации. Суй Вэньцзин и Хань Цун, главные домашние фавориты, исполнили четверную подкрутку — элемент, который никто в мире больше не делает из-за его сложности и низкой компенсации за риск. Кроме того, китайцы дважды чисто сделали выброс тройной флип и почти полностью справились со своей прыжковой программой.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов сделали упор на прыжковые элементы. Партнёрша сначала сама старалась исполнить тройной каскад, а затем они вместе показали его без всяких помарок. Программа двух других российских пар не была такой насыщенной. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, у которого была забинтована левая рука, исполняли только сольные прыжки и выброс тройной флип. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский добавили к этому набору ещё подкрутку. За их занятиями не наблюдала тренер Тамара Москвина, которая пока не прилетела в Пекин, хотя кто-то из её подопечных наверняка будет выступать уже 4 февраля.