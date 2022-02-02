Ягудин считает, что Щербакова набрала форму перед ОИ

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своих впечатлениях от тренировок российских одиночниц в преддверии Олимпийских игр в Пекине.
Ягудин считает, что Щербакова набрала форму перед ОИ
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«Камила Валиева сегодня была хороша, а Анна Щербакова меня удивила, поскольку было видно, что сейчас она находится в лучшей форме, чем на чемпионатах Европы и России. Был очень хороший четвертной флип, исполненный несколько раз, хороший лутц. Главное, что мы его увидели, поскольку в последнее время наблюдали только флип. Да и флип сейчас делается Анной комфортно и раскованно. Саша Трусова вновь сделала много четверных, их сегодня была большая разновидность — и лутцы, и сальховы, и тулупы, и флип. Однако я придерживаюсь своей точки зрения. Не знаю, какую тактику изберут тренеры, кто будет выступать в командном турнире, а кто — в личном, однако это огромное количество четверных... может сыграть злую шутку, как мы уже не раз видели в этом сезоне», — цитирует Ягудина ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Валиева, Трусова и Щербакова не стали общаться с прессой после первой тренировки на ОИ в Пекине.

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