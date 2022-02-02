Семененко рассказал о впечатлениях от пребывания на ОИ в Пекине

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Российский фигурист Евгений Семененко поделился впечатлениями от первых дней пребывания в Олимпийской деревне в Пекине.
Семененко рассказал о впечатлениях от пребывания на ОИ в Пекине
  • AP

Семененко в составе олимпийской сборной России заменил Михаила Коляду, который заболел коронавирусом накануне Игр.

«Настроение боевое. Состоялась первая тренировка, которая прошла как обычно. Всё хорошо. Моё попадание на Олимпиаду? Мне сообщили, я сразу же начал готовиться. Это замечательный старт, самый важный за четыре года. А по поводу замены — просто хочется пожелать Мише Коляде скорейшего выздоровления», — цитирует Семененко Sport24.

Также российский фигурист признался, что ещё не успел изучить Олимпийскую деревню.

«Прогуляться по Олимпийской деревне пока не успел, потому что результаты тестов на коронавирус вчера пришли очень поздно. Нельзя выходить из номеров, пока ты их не получил. Думаю, что сегодня после первой тренировки у меня будет время на прогулку», — цитирует Семененко Sport24.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что фигуристы сборной России провели первую тренировку в Пекине перед стартом ОИ-2022.

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