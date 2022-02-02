Фигуристы сборной России провели первую тренировку в Пекине перед стартом ОИ-2022

Российские фигуристы провели первую свою тренировку на олимпийском льду Пекина, где 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры.

Андрей Мозалёв во время прогона короткой программы под музыку откатался без прыжков, сосредоточившись на хореографии. Евгений Семененко исполнил облегчённый контент — тройной тулуп, тройной сальхов и двойной аксель. Чемпион Европы Марк Кондратюк во время прогона короткой программы под музыку чисто исполнил четверной тулуп, допустил степ-аут на тройного акселе, а затем чисто исполнил каскад четверной сальхов-тройной тулуп во второй половине программы.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее ОКР подтвердил отсутствие положительных тестов у российских фигуристов в Пекине.