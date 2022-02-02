Галлямов тренируется в Пекине с забинтованной рукой

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Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов тренируется с забинтованной рукой на Олимпиаде в Пекине.
Галлямов тренируется в Пекине с забинтованной рукой
  • Gettyimages.ru

Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, провёл первую тренировку на Олимпиаде с забинтованной рукой. 

Напомним, что командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля 2022 года. Индивидуальные соревнования пар начнутся 18 февраля.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина за последний год выиграли чемпионат мира, России и Европы, а также стали победителями двух этапов серии Гран-при сезона-2021/22.

Ранее Ягудин заявил, что Щербакова набрала форму перед ОИ.

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