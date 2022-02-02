Галлямов тренируется в Пекине с забинтованной рукой
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Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, провёл первую тренировку на Олимпиаде с забинтованной рукой.
Напомним, что командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля 2022 года. Индивидуальные соревнования пар начнутся 18 февраля.
Александр Галлямов и Анастасия Мишина за последний год выиграли чемпионат мира, России и Европы, а также стали победителями двух этапов серии Гран-при сезона-2021/22.
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