Галлямов тренируется в Пекине с забинтованной рукой

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов тренируется с забинтованной рукой на Олимпиаде в Пекине.

Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, провёл первую тренировку на Олимпиаде с забинтованной рукой.

Напомним, что командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля 2022 года. Индивидуальные соревнования пар начнутся 18 февраля.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина за последний год выиграли чемпионат мира, России и Европы, а также стали победителями двух этапов серии Гран-при сезона-2021/22.

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