Трусова и Щербакова упали во время тренировок на ОИ в Пекине

Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова провели первые тренировки на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Трусова чисто исполнила четверной флип, однако упала на четверном сальхове. Также она допустила бабочку на двойном тулупе и упала с четверного лутца, из-за чего сорвала каскад.

Щербакова же чисто исполнила четверной лутц, однако упала с четверного флипа. Остальные элементы россиянка выполнила чисто.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Вайцеховская поделилась впечатлениями от тренировки Валиевой.