Свищёв: китайцы провели открытие Олимпийских игр на высоком уровне

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Прекрасная церемония! Организаторы оргкомитета Игр-2022 молодцы. Провели открытие Олимпиады на высоком уровне. Знаем, как тяжело давалось всё это в Сочи. На организаторов наложилась коронавирусная безопасность — это была отдельная история, потому им в несколько раз сложнее всё проводить было. Мы понимаем, что сегодня на церемонии открытия была лишь часть наших ребят: кто-то прилетел, кто-то нет, а кто-то на изоляции в карантинном отеле. Переживаем за наших, желаем им всем успехов и побед! И конечно, вернуться здоровыми», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Церемония открытия Олимпиады проходила 4 февраля на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее Тарасова призналась, что ей не понравилась форма россиян на церемонии открытия ОИ-2022.