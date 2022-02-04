Тарасова призналась, что ей не понравилась форма россиян на церемонии открытия ОИ-2022

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об экипировке российских спортсменов, в которой они были на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

«Следила за церемонией с самого начала. Прекрасное открытие Олимпийских игр. Очень просто и очень эмоционально. По форме сборной России не сказала бы, что наши идут. Мне не понравилась экипировка. Она недостойна наших спортсменов. Тем более что мы идём без надписи «Россия» — нас должны узнавать по форме. Здесь же непонятно что и сбоку бантик. Хотелось бы, чтобы понравилась», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

На параде участников Олимпийских игр сборная России вышла под 46-м номером. Знаменосцами стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

Ранее Вяльбе заявила, что ей понравилась церемония открытия Олимпиады-2022.