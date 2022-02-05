Крянин поздравил Непряеву с серебром ОИ-2022 в скиатлоне

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России и призёр ЧМ Сергей Крянин отреагировал на серебро Натальи Непряевой в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

«Каждый выходил на гонку со своими целями и задачами. У Йохауг была задача оторваться по дистанции, как можно раньше набрать и оторваться по дистанции и удерживать этот отрыв», — цитирует Крянина «Чемпионат».

По его словам, остальные лыжницы не могли приблизиться к Йохауг и решали всё на финише, в том числе и Непряева. При этом он отметил, что Наталья умеет замечательно финишировать.

«Дай бог, что Непряева смогла завоевать серебро, с чем я её и поздравляю! Рад за Наташу, всех тренеров и всех, кто причастен к этой медали», — добавил Крянин.

Непряева пробежала 7,5 км классическим и 7,5 км коньковым стилем за 44 минуты 43,9 секунды и завоевала серебро в скиатлоне. Она принесла России первую медаль на ОИ-2022 и показала лучший результат российских лыжниц на Играх с 2006 года.