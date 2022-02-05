Непряева со слезами на глазах прокомментировала своё серебро в скиатлоне на Олимпиаде

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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после завоевания серебра в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

«Ветер адский просто — волосы во все стороны на рубеже летали... Была заметена лыжня, очень тяжёлая погода, очень холодно — особенно классикой. Очень тяжело. Но все в равных условиях. Я настраивалась выдать максимум. Ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что всё получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада (плачет). Всё было не зря, да», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ» после гонки.

Непряева пробежала 7,5 км классическим и 7,5 км коньковым стилем за 44 минуты 43,9 секунды и завоевала серебро в скиатлоне. Она принесла России первую медаль на ОИ-2022 и показала лучший результат российских лыжниц на Играх с 2006 года.

Ранее чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин заявил, что медаль Непряевой поможет утвердиться всей сборной России.