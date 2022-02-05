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Легков: на коньке не сомневался, что у Непряевой будет серебро в скиатлоне

Легков: на коньке не сомневался, что у Непряевой будет серебро в скиатлоне
05.02.2022, 12:07 |

Чемпион Сочи-2014 Александр Легков прокомментировал серебро российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Легков: на коньке не сомневался, что у Непряевой будет серебро в скиатлоне
  • ©Matthias Hangst/Getty Images

«Непряева очень сильная! Группа Бородавко в хорошей форме подошла. Это внушает оптимизм перед стартами мужчин. Наташа — молодец, смогла удержаться на классике. Видно, что ветер, что он задувал снег в лыжню. Тяжёлая трасса. На коньке переключилась, вышла, подышала. Как только она вышла второй первый раз, я не сомневался, что серебро у нас будет», — цитирует Легкова «Чемпионат».

Он также допускает, что в будущем Непряева ещё сможет одолеть норвежку Терезу Йохауг, которая стала победительницей гонки.

Непряева пробежала 7,5 км классическим и 7,5 км коньковым стилем за 44 минуты 43,9 секунды. Она принесла России первую медаль на ОИ-2022 показала лучший результат российских лыжниц на Играх с 2006 года.

Ранее сообщалось, что Непряева и Йохауг обнялись после финиша скиатлона на Олимпиаде.

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