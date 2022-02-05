Легков: на коньке не сомневался, что у Непряевой будет серебро в скиатлоне

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Чемпион Сочи-2014 Александр Легков прокомментировал серебро российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

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