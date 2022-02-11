Лучше Клебо, но хуже Нисканена: Большунов завоевал серебро в «разделке» на 15 км и стал рекордсменом страны

За всю историю выступлений отечественных лыжников на «пятнашке», то есть — с 1956 года, всего лишь дважды удавалось взять золото. В 1976-м в Инсбруке это сделал Николай Бажуков, а спустя 12 лет в Калгари — Михаил Деветьяров. Причём не сказать, что та победа была следствием какого-то везения: уроженец Чусового мог стартовать на 15-километровой дистанции ещё в Сараево в 1984-м (за год до тех Игр стал третьим в этой гонке на предолимпийской неделе), но остался запасным.
30 лет с того момента российских лыжников не было даже в числе призёров. Лишь в Пхёнчхане Денис Спицов финишировал в «разделке» третьим. Чуть более оптимистичная, но тоже предельно скудная статистика наблюдалась на мировых первенствах: после бронзы Алексея Прокуророва в Тронхейме в 1997-м следующая медаль (серебро Александра Бессмертных) случилась лишь в 2019-м. Так что полагать, что победа в этой гонке по умолчанию уготована Александру Большунову, до финиша было преждевременно. И уж тем более не стоило думать о возможном триумфе до старта.
К тому же имелся прецедент: год назад на чемпионате мира в Оберстдорфе Большунов точно так же, как в Пекине, выиграл скиатлон, разделавшись на финише сразу с пятью норвежцами, и три дня спустя подошёл к индивидуальной «пятнашке» в ореоле лыжного гения уровня «Бог». Но та «разделка» стала для него четвёртой по счёту гонкой, две из которых оказались особенно выматывающими — спринтерскими. Противостоять же пришлось абсолютно свежим соперникам: Крюгер и Холунн успели до этого выступить лишь в скиатлоне, а для Амундсена коньковая «пятнашка» стала в Оберстдорфе и вовсе дебютным стартом. В этом сражении российский лидер загнал себя до такой степени, что на финишном отрезке просто встал, проиграв чемпиону более сорока секунд.
Был ещё и чемпионат мира-2019, где победу Большунову на 15-километровой дистанции прочил даже легендарный Мартин Сундбю, но в итоге выиграл эту гонку сам, в то время как Александр вообще не попал на подиум.
В свете этих воспоминаний пришлось признать, что в Пекине у Большунова имелись очень веские основания отказаться от олимпийского спринта и попытаться подойти к разделке максимально свежим.
Стартовать Александру предстояло 70-м, самым последним из россиян после Ильи Семикова, Ивана Якимушкина и Алексея Червоткина. Все четверо расположились в седьмом стартовом десятке, причём там же, между Семиковым и Якимушкиным расположился двукратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, дуэли с которым в исполнении Большунова ждал едва ли не весь лыжный мир.
Однако, дуэли не получилось: Нисканен чётко придерживался своего графика и на каждой из отсечек незначительно но неуклонно отрывался от российского олимпийского чемпиона: 8,4 секунды на отметке 1,8 км, 11,6 — после трёх километров дистанции, 20,3 — в начале десятого километра… За 1,2 км до финиша отставание составило уже полминуты и единственное, что Большунов сумел сделать на финише, это сократить проигрыш финну до 23,2. Третьим в этой гонке стал Йоханнес Клебо. Для кого-то отчасти неожиданно, но только не для него самого.
Серебряная медаль Большунова никак не могла считаться поражением, тем более что она стала шестой в карьере гонщика, благодаря чему он стал рекордсменом в истории России. Более того, Александр пока ни разу не финишировал ниже третьего места на Играх в тех гонках, в которых стартовал. Ранее этого добивались только россиянка Любовь Егорова (7 медалей) и швед Сикстен Ернберг (6 медалей).
Тем не менее, Деветьяров после финиша отметил первым делом не победителя, и не серебряного призёра, а короля спринта Йоханнеса Клебо.
«Уникально разложил силы по дистанции норвежец. Начал совсем слабо, а финишировал третьим. В горах вообще очень важно «вработаться» в дистанцию и уже потом стал наращивать темп. Начинать быстро опасно: можно «захлебнуться», начнётся кислородное голодание и мышцы не смогут работать в полную силу. Думаю, что тактика Клебо была продиктована именно этим», — пояснил Деветьяров.
Сам четырёхкратный олимпийский чемпион после финиша в эфире TV Norge заявил, что абсолютно доволен своим результатом.
«Это первая медаль на дистанции и вдобавок интервальный старт. Я выбрал самый ранний стартовый номер, какой только возможно, и бежал совсем один. Я настраивался на свою битву только со своими мыслями и самим собой и думал, что результат посмотрим в конце. И я стою тут с бронзой. Это как золото для меня. Она показывает, что форма на подъёме. Это внушает оптимизм, — сказал Клебо.
Слова Деветьярова о тактике подтвердил Илья Семиков, который на трёхкилометровой отметке шёл вторым, а в итоге финишировал девятым с отставанием в 1.39,9: «Решил начать в хорошем темпе, и меня хватило только на один круг, второй как в тумане — всего сковало, лёгкие как будто сомкнулись…».
Чуть быстрее прошёл дистанцию Червоткин, показав пятое время (+56,9). Якимушкин финишировал лишь 13-м (+1.57,8).
В отношении победы Нисканена же Деветьяров заметил, что финн с самого начала сезона выглядит в классике сильнее прочих. В скиатлоне он смотрелся хуже Большунова в коньковой части, и несложно было предположить, что на «пятнашку» классикой Иво бросит все силы. Выбранная спортсменом стратегия прекрасно отражала уровень его готовности: финн начал быстрее всех и с каждым кругом лишь наращивал преимущество, не обращая внимания ни на холод, ни на жёсткий тормозной снег, ни на то, что кто-то ещё хочет быть в этой гонке первым.
«Мог ли противостоять ему Александр? В этом году у Саши было слишком много травм и проблем со здоровьем. То есть подготовка к Играм во многом пострадала. Мне показалось, что на своих дистанциях он выжал из себя всё, на что был способен. И вопрос здесь не в том, мог ли Саша выстроить собственный бег чуть иначе. А в том, можно ли было вообще сегодня бороться с Нисканеном, — резюмировал олимпийский чемпион.