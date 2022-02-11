Нисканен: пять дней не мог выбросить из головы Большунова, теперь она свободна

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Финский лыжник Ийво Нисканен поделился эмоциями от соперничества с россиянином Александром Большуновым и своей победы в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Россияне были очень сильны в скиатлоне, и я должен признаться, что не мог выбросить из головы Большунова пять дней. Теперь моя голова свободна, его там больше нет. Я беспокоился по поводу скорости в скиатлоне, но 15-километровка классикой для меня была идеальной гонкой», — сказал Нисканен после гонки.

Большунов занял второе место в разделке, уступив 23,2 секунды финну Ийво Нисканену. Александр пробежал дистанцию за 38 минут 18 секунд. Для Большунова это уже вторая медаль в Пекине. До этого он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне.

Он также стал рекордсменом среди российских лыжников по количеству медалей на Олимпиадах. Всего на его счету шесть наград на Играх.

Ранее Большунов поблагодарил команду после завоевания серебра в разделке на Олимпиаде.