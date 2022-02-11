Большунов поблагодарил команду после завоевания серебра в «разделке» на Олимпиаде

«Сегодня только второй, но есть ещё возможности. Спасибо команде!» — написал Большунов в Instagram, выложив фото с пьедестала почёта.
Большунов занял второе место в «разделке», уступив 23,2 секунды финну Ийво Нисканену. Александр пробежал дистанцию за 38 минут 18 секунд.
Для Большунова это уже вторая медаль в Пекине. До этого он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне.
Он также установил рекорд среди российских лыжников по количеству медалей на Олимпиадах. Всего на его счету шесть наград на Играх.
Ранее Большунов поделился эмоциями после завоевания серебра.