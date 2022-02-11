Большунов: со старта было понятно, что Нисканен сильнее

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Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после завоевания серебра в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Никаких ощущений. Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ийво был намного сильнее, и это со старта было понятно. Я пытался навязать борьбу, но сегодня немного не получилось», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, если бы он выиграл, то точно мог бы сказать, что ему помог пропуск спринтерской гонки. При этом 25-летний спортсмен считает второе место неплохим результатом, учитывая высокий уровень конкуренции.

«Есть ещё гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото. Стал рекордсменом по медалям среди лыжников? То ли ещё будет!» — добавил Большунов.

Большунов занял второе место в «разделке», уступив 23,2 секунды финну Ийво Нисканену. Александр пробежал дистанцию за 38 минут 18 секунд. Для Большунова это уже вторая медаль в Пекине. До этого он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне.

Он также стал рекордсменом среди российских лыжников по количеству медалей на Олимпиадах. Всего на его счету шесть наград на Играх.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал достойным результатом серебро Большунова в «разделке» на Олимпиаде.