Бородавко считает достойным результатом серебро Большунова в «разделке» на Олимпиаде

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на серебро своего подопечного Александра Большунова в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Второе место — очень достойный результат. Я рад серебру, это хороший результат. Мы вновь показали отличную гонку. Было важно убежать от Клебо. Поздравляю Сашу, он красавец», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Большунов занял второе место в «разделке», уступив 23,2 секунды финну Ийво Нисканену. Александр пробежал дистанцию за 38 минут 18 секунд.

Для Большунова это уже вторая медаль в Пекине. До этого он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне.

Ранее сообщалось, что Большунов установил рекорд среди российских лыжников по числу медалей на Олимпиадах.