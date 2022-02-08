«Не надо на это вестись»: Вяльбе об эмоциях Устюгова, отказе Большунова, метаниях Ступак и составе на командный спринт

| Елена Вайцеховская

Рвать жилы в спринте ради того, чтобы подняться на пьедестал не за золотом, для Александра Большунова было бы неразумно. Об этом в интервью RT заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По её словам, она с пониманием отнеслась к решению лидера национальной команды пропустить эту гонку. Глава ФЛГР также рекомендовала не обращать внимания на эмоции Сергея Устюгова после спринта, объяснила, почему не задался старт Олимпиады у Юлии Ступак, а также заверила, что мужские составы на командный спринт и эстафету ещё не утверждены тренерским советом.

— Со ссылкой на вас в российских СМИ прошла информация о том, что командный спринт в Пекине побегут два Александра — Большунов и Терентьев. Это решение было принято до или после личного спринта?

— Прежде всего оговорюсь, что официальной информации по составу никому из журналистов я не сообщала, давайте начнём с этого. Состав на командный спринт будет ещё обсуждаться с тренерским штабом, так что окончательного решения на этот счёт нет.

— Но не исключено, что он будет именно таким?

— То, что у Саши Терентьева есть предпочтение к классике, всем прекрасно известно. Это его коронка, поэтому его кандидатура вполне логична.

— У вас не было сожаления по итогу мужских спринтерских гонок, что в них не стартовал Большунов?

— Нет. Не думаю, что Саша сумел бы выиграть. Рвать в спринте жилы ради того, чтобы подняться на пьедестал не за золотом, для Большунова было бы как-то неразумно, что ли. Возможно, он действительно был бы в тройке, но мне кажется, что лучше пожертвовать этим ради того, чтобы реально бороться за золото там, где ты можешь это делать.

У Большунова же осталось ещё немало дистанций. «Пятнашка», «полтинник», командный спринт и длинная эстафета — это как раз те гонки, в которых не только Саша, но и другие наши спортсмены способны бороться за золотые медали. Хорошие гонки остались.

— Что будет решающим при определении состава на большую эстафету?

— Для этого нужно сначала пробежать 15 км. Там стартуют Иван Якимушкин, Илья Семиков, которых мы пока не видели. Интересно, как эту гонку пробежит Алексей Червоткин, который провалился в скиатлоне. Мне кажется, в первой гонке у него было состояние не то что не боевое, но даже не тренировочное. Я бы рассматривала того же Артёма Мальцева, да и Сергея Устюгова не сбрасываю со счетов — он вполне может оказаться в четвёрке, тем более что все мы знаем его как командного бойца. Здесь много факторов, и полемики по составу эстафеты тоже, думаю, будет много. Главное — принять правильное решение, определить, кто из спортсменов на каком этапе может оказаться максимально полезен.

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— Устюгов после спринта заявил на эмоциях, что Игры для него закончены.

— Именно что на эмоциях. Не надо на это вестись. Я понимаю Сергея, поскольку тоже была спортсменкой, и понимаю, почему сиюминутно в голову приходят именно эти мысли. Но голова остывает и многое забывается. Идёшь в новый день с новыми мыслями, с новыми целями. Просто все спортсмены в этом отношении разные. Если с Юлей Ступак я могу поговорить сразу после гонки, то Сергею нужно дать возможность остыть, отпустить ситуацию. И только на следующий день с ним общаться.

— Не забудьте привести ему в пример Йоханнеса Клебо. Человек вдрызг провалил скиатлон, а сегодня ему на шею повесили спринтерское золото.

— Ну конечно. Вообще считаю, что в первой гонке Клебо сделал хорошую тренировку. Гонка не удалась, а тренировка вышла на славу. Мне кажется, Йоханнес и сам должен понимать это.

— Непопадание Натальи Непряевой и Юлии Ступак в финал женского спринта — это повод для расстройства или рабочий момент?

— Конечно же, это неудача и расстройство. Просто это две разные ситуации. Моё впечатление, что Ступак немного перенервничала. Она была перед гонкой на взводе, как-то внутренне металась. Она и в гонке металась. То в одну сторону дёрнется, то в другую. Такого не бывает, когда Юля в себе уверена. Конечно, её подкосил скиатлон, нужно просто успокоиться. Тем более что впереди хорошая гонка, где никого рядом не будет, не нужно дёргаться. Надо настраиваться на длинную эстафету, и всё будет хорошо.

— Что произошло со Ступак в скиатлоне, объяснить можете?

— Больше всего это похоже на то, что Юля попала в функциональную яму. Как раз на седьмые сутки, когда акклиматизация наиболее сильно дала о себе знать. Не её это день для стартов. Что касается Наташи, мне показалось, что она выбрала не совсем удачный для себя забег. Из-за этого всё сложилась не так, как хотелось. Не могу сейчас конкретизировать, просто за валом информации уже не помню, кто в каком забеге стартовал.

Но ощущение осталось именно таким: выбрала бы другой забег — вполне могла оказаться в призах. Что до моего расстройства, я просто считаю, что любая потерянная награда там, где ситуация позволяла за неё бороться, — это плохо. Поэтому каждый раз себя и коришь сверх меры.

— Получается, расстраиваться не стоит?

— Стоит думать прежде всего о том, что мы прошли всего два вида программы. А у нас их шесть! Та же Непряева побежит все гонки, так что у неё ещё будет возможность разобраться с обидчиками.