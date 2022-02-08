Устюгов жёстко высказался о своём результате в спринте

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Российский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги своего выступления в спринте на Олимпийских играх в Пекине.

«Порадуемся за Саню Терентьева. Он молодой и резвый. Показал, что я мимо эстафеты. Сегодняшняя гонка показала, что Терентьев и Мальцев сильнее меня. А я профукал (в оригинале использовано более резкое слово. — RT) старт своего восьмилетия. Если смотреть на состав сборной России, то я самый старый. Последние четыре года я мечтал о личной медали», — сказал Устюгов после гонки.

29-летний лыжник не сумел квалифицироваться в финале спринта. Россию в решающем забеге представляли Артём Мальцев и Александр Терентьев. Последний завоевал бронзовую медаль.

Ранее Вылегжанин оценил выступление российских лыжников в спринте на Олимпиаде в Пекине.