НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Устюгов жёстко высказался о своём результате в спринте

Устюгов жёстко высказался о своём результате в спринте
08.02.2022, 15:56 |

Российский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги своего выступления в спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Устюгов жёстко высказался о своём результате в спринте
  • Gettyimages.ru

«Порадуемся за Саню Терентьева. Он молодой и резвый. Показал, что я мимо эстафеты. Сегодняшняя гонка показала, что Терентьев и Мальцев сильнее меня. А я профукал (в оригинале использовано более резкое слово. — RT) старт своего восьмилетия. Если смотреть на состав сборной России, то я самый старый. Последние четыре года я мечтал о личной медали», — сказал Устюгов после гонки.

29-летний лыжник не сумел квалифицироваться в финале спринта. Россию в решающем забеге представляли Артём Мальцев и Александр Терентьев. Последний завоевал бронзовую медаль.

Ранее Вылегжанин оценил выступление российских лыжников в спринте на Олимпиаде в Пекине.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ