Вылегжанин оценил выступление российских лыжников в спринте на Олимпиаде в Пекине

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Трёхкратный серебряный призёр Олимпиады по лыжным гонкам Максим Вылегжанин прокомментировал результаты российских спортсменов в спринте на Играх 2022 года в Пекине.

«Замечательный результат Терентьева! Первая олимпийская медаль — здорово. Конечно, хотелось в финале видеть и Устюгова, чтобы смог заработать медаль. Что касается Мальцева, то он очень хорошо для себя выступил. Сейчас Артём не является чистым спринтером», — сказал Вылегжанин «Чемпионату».

Трёхкратный серебряный медалист Игр признался, что ему обидно за девушек, которые не смогли завоевать награды в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине. При этом он выразил мнение, что спортсменки знают свои слабые места и в будущем проведут работу над ошибками.

Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте, уступив лишь Йоханнесу Хёсфлоту Клебо и Федерико Пеллегрино, в то время как его соотечественник Артём Мальцев занял пятое место, а Сергей Устюгов завершил выступление в полуфинале.

У женщин лучшей стала Вероника Степанова, завершившая выступление на стадии 1/2 финала. При этом Наталья Непряева и Юлия Ступак не смогли преодолеть барьер четвертьфинала.

Ранее известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Терентьев прыгнул выше головы в спринте на Олимпиаде в Пекине.