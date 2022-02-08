Губерниев: лыжник Терентьев прыгнул выше головы

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Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление отечественного лыжника Александра Терентьева, завоевавшего бронзу в спринте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Невероятно рад за Терентьева. Уникум! В такой компании прыгнул выше головы. Ещё один блестящий триумф Бородавко. Очень достойно выступил, браво. Приехал с корабля на бал — и завоевал медаль», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Журналист заявил, что Терентьев выступил «по-взрослому», и подчеркнул, что завоевать медаль в противостоянии с такими сильными спортсменами является серьёзным достижением.

22-летний Терентьев является двукратным победителем Универсиады 2019 года. На соревнованиях в Красноярске он завоевал золото в спринте и микст-спринте.

Ранее сообщалось, что в финальном забеге Терентьев занял третье место, уступив лишь Йоханнесу Хёсфлоту Клебо (+1,3 секунды) и Федерико Пеллегрино (+1,0). При этом российский лыжник обошёл финна Йони Мяки, своего соотечественника Артёма Мальцева и шведа Оскара Свенссона.