Новый конкурент Клебо: Терентьев выиграл бронзовую медаль в личном спринте на Играх в Пекине

| Владимир Зайвый

Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в личном спринте на Олимпиаде в Пекине. 22-летний лыжник уступил в финале лишь норвежцу Йоханнесу Клебо и итальянцу Федерико Пеллегрино, которые взяли золото и серебро, как и четыре года назад в Пхёнчхане. Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов решил поберечь силы и снялся с забега. У девушек лучшая из россиянок, Вероника Степанова, финишировала третьей в своём полуфинале, а победу одержала шведка Йонна Сундлинг.

Бронза Терентьева и тяжёлый полуфинал Устюгова

Лыжные соревнования на Олимпийских играх в Пекине пока не подарили болельщикам ни одной настоящей дуэли между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо, которые были украшением двух последних чемпионатов мира. В скиатлоне они не соперничали — норвежец почти сразу отстал и, похоже, не был настроен на борьбу, а россиянин мчался к своему первому золоту. На финише их разделяло больше девяти минут, и произошло это отнюдь не из-за палки, которую Большунов кинул в бокс Клебо.

Ожидалось, что в следующем виде программы — личном спринте коньковым ходом — они всё-таки продемонстрируют захватывающее противостояние. Но незадолго до квалификации стало известно, что и этот раунд отменяется: Большунов уже после публикации стартового протокола решил отказаться от соревнований.

«Да, раньше Саша рвался бежать всё. Но то было совсем на другой высоте, где восстановление гораздо быстрее. Теперь же решили не рисковать. И это не я его убедил на сей раз, а он меня», — цитирует «Чемпионат» его тренера Юрия Бородавко.

Но отказ Большунова от спринта вовсе не означал, что Клебо мог теперь спокойно рассчитывать на золото. Скиатлон ради спринта пропускал Сергей Устюгов, и уже в квалификации он показал, что сделал это не зря. Российский лыжник обошёл Клебо и показал второе время, уступив только французу Люке Шанава. Втроём они уместились в промежутке менее двух секунд.

Несильно отстали от них француз Ришар Жюве и итальянец Федерико Пеллегрино, а также сенсационно показавший пятое время китаец Ван Цян (его к домашней Олимпиаде готовил олимпийский чемпион Ванкувера в спринте Никита Крюков). Двое других россиян также вышли в плей-офф — Артём Мальцев и Александр Терентьев попали в первую дюжину, каждый представитель которой вправе был рассчитывать на квалификацию в полуфинал.

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Клебо и Устюгов не стали откладывать свои разборки до финала. В первом раунде они решили стартовать в одном забеге, как делали на чемпионате мира 2019 года, где между ними произошёл конфликт. В этот раз гонка прошла мирно. Оба лыжника держались впереди, так что, когда незадолго до финиша упал француз Рено Же, оба этого даже не заметили и спокойно прошли дальше. А ведь у Устюгова это могло вызвать неприятные воспоминания — в своём единственном олимпийском старте восемь лет назад он из-за столкновения с упавшим соперником лишился шанса на медаль в спринте.

Выйти в полуфинал старался и Мальцев, чьими соперниками стали Ван Цян и норвежцы Пол Голберг и Эрик Вальнес. Китайский лыжник продолжил удивлять и на финишной прямой классно ускорился, отпустив вперёд только Вальнеса. Однако перед последим поворотом он сбил Голберга, за что в итоге был дисквалифицирован, и Мальцев прошёл в полуфинал напрямую. Продолжил выступление и Терентьев — в своём забеге он уступил только финну Йони Мяки.

Полуфинал Устюгова был достоин того, чтобы уже в нём разыгрывались медали. В забеге принимала участие вся первая шестёрка по итогам квалификации за исключением Ван Цяна. Российский лыжник весьма неплохо разгонялся на фоне чистых спринтеров, но нормально выйти на финишную прямую ему не позволили. Атаковать пришлось четвёртым рядом, и Устюгов почти своего добился — он финишировал одновременно с Пеллегрино, Клебо и Жюве. Но всё-таки стал четвёртым.

В забеге Терентьева и Мальцева тоже хватало звёзд, и россияне решили с ними бороться, не дожидаясь финиша. Обоим эта тактика принесла успех. Дистанционщик Мальцев разогнал забег до предельных скоростей, так что когда он стал четвёртым, то пробился в финал как лаки-лузер вместо Устюгова. Терентьеву же хватило сил, чтобы стать первым, обойдя Мяки и шведа Оскара Свенссона. Представлявший определённую опасность Вальнес темпа россиян не выдержал и компанию Клебо в финале не составил.

Решающий забег проходил уже по сценарию норвежца. Клебо сам определял, когда все будут ускоряться, а когда подтормаживать, чтобы ему было удобнее атаковать на финишной прямой. Вмешался в распределение медалей и случай — Мяки подставил палку под лыжу Свенссона, и оба слегка затормозили, задержав Мальцева.

Пеллегрино же и Терентьев остались впереди. Итальянец ещё пытался настичь Клебо, но, как и четыре года назад, уступил ему золото, а сам остался с серебром. В Пхёнчхане бронзовым призёром был Большунов, а теперь на третьей ступени его заменил Терентьев. 22-летний уроженец Нарьян-Мара принёс сборной России девятую награду Игр в Пекине и четвёртую в лыжных гонках.

Прорыв Степановой и триумф Швеции

В женских соревнованиях единственная интрига касалась того, кто из шведских лыжниц заберёт золото — выигравшая все спринты коньком в этом сезоне Майя Дальквист, действующая чемпионка мира Йонна Сундлинг или их подруги по команде Эмма Рибом и Анна Дювик. Одной из немногих, кто попытался бросить им вызов, стала россиянка Юлия Ступак.

После неудачного скиатлона, который пришёлся на время акклиматизации, она восстановилась и заняла четвёртое место в квалификации, уступив, кроме Сундлинг, ещё американке Рози Бреннен и швейцарке Надин Фендрих. 12-й стала молодая надежда сборной Вероника Степанова, а вице-чемпионка скиатлона Наталья Непряева прошла в основную стадию с 20-м результатом.

Но в четвертьфинале Ступак не сдюжила. Сундлинг и Бреннен, начавшая забег с падения, на финише боролись между собой. Россиянка ещё пыталась стать лаки-лузером, но уже после третьей гонки стало понятно, что надежды нет. Выбыла к тому времени и Непряева — она оказалась третьей лишней в компании Дальквист и норвежки Тириль Венг.

В полуфинал вышла только Степанова. В небогатом на громкие имена пятом забеге она всё решила на последнем небольшом подъёме, который, кроме неё, никто быстро не преодолел. Но в следующем забеге решать всё несколькими резкими движениями уже было нельзя. Степанова осталась за спинами Рибом и американки Джессики Диггинс, уже зная, что другая гонка была гораздо быстрее.

Золото, как и в Пхёнчхане, досталось Швеции. Сундлинг сумела задолго до финиша создать отрыв и выиграть с почти трёхсекундным преимуществом. Борьба за серебро развернулась между Дальквист и Диггинс, и скандинавка вновь оказалась сильнее.