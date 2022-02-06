Рейс-директор FIS объяснил, почему Большунов не был наказан за инцидент в боксе Клебо

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Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей прокомментировал инцидент между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо, который произошёл во время мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине.

Россиянин Александр Большунов во время своего переобувания отбросил лыжные палки, которые оказались в боксе Йоханнеса Клебо. Сам норвежец в дальнейшем отбросил палки и также переобулся.

«Мы сразу заметили данный эпизод. Жюри внимательно следило, мешает ли это Клебо при смене лыж. Однако очевидно, что ничего подобного не произошло. Йоханнес заметил палку и убрал её своей. Потому было решено, что никакой реакции сейчас от жюри не требовалось и никому это не помешало. Нет причин раздувать из мухи слона. Обычное дело, лыжи выскальзывают из бокса, а палки выпадают за пределы. Если бы там было влияние на гонку, то всё было бы по-другому», — цитирует Миньерея NRK.

Ранее Вяльбе высказалась о победе Большунова в скиатлоне.