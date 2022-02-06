Вяльбе — о победе Большунова в скиатлоне: это было феерично и красиво

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала золотую медаль российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Уже переварили этот успех, но эмоции зашкаливают. Это было феерично и красиво. Большунов прошёл через тернии к звёздам. Было много у него всего за карьеру. Меня распирает гордость. Когда человек заслуженно получает золотую медаль, за него радуешься. Саня достоин этого, как никто другой. То, как он пашет — уму непостижимо. За Спицова очень рада. Он огромный молодец. Если бы ещё сам побольше в себя верил, то был бы ещё лучше. Денчику не хватает вот этой уверенности. Надеюсь, через такие успехи он её наберёт», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Ещё один россиянин, Денис Спицов, финишировал в гонке вторым, а финн Ийво Нисканен — третьим.

Ранее Губерниев назвал идиотом американского журналиста, спросившего Большунова о допинге.