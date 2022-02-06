Губерниев назвал идиотом американского журналиста, спросившего Большунова о допинге

«Мой американский коллега, который задал вопрос Большунову о допинге, — идиот. Что ещё он мог спросить? Даже норвежцы уже всё поняли. Он бы ещё мог спросить, что Саша думает о якобы перемещениях военнослужащих. Что с них станется, нужно перестать обращать внимание», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Большунов выиграл скиатлон и принёс России первую золотую медаль на Играх в Пекине. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов.
Ранее американский журналист объяснил свой вопрос о допинге, заданный Большунову.