Губерниев назвал идиотом американского журналиста, спросившего Большунова о допинге

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал американского журналиста, который после мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине задал российскому лыжнику Александру Большунову вопрос о допинге.

«Мой американский коллега, который задал вопрос Большунову о допинге, — идиот. Что ещё он мог спросить? Даже норвежцы уже всё поняли. Он бы ещё мог спросить, что Саша думает о якобы перемещениях военнослужащих. Что с них станется, нужно перестать обращать внимание», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Большунов выиграл скиатлон и принёс России первую золотую медаль на Играх в Пекине. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов.

Ранее американский журналист объяснил свой вопрос о допинге, заданный Большунову.