Американский журналист объяснил свой вопрос о допинге, заданный Большунову

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Американский журналист FasterSkier Натаниэль Херц объяснил, почему он задал вопрос о допинге олимпийскому чемпиону Пекина в скиатлоне Александру Большунову.

«Я думаю, что у нас разные стандарты того, что допустимо для СМИ. В России и США понятия журналистики отличаются. В нашей системе координат правильно задавать много вопросов. Я считаю Большунова прекрасным и незаурядным спортсменом. Потому, на каком-то уровне, мне неудобно спрашивать его о допинге. Это предполагает, что я сомневаюсь в его чистоте, хотя у него никогда не было положительных тестов. У него должна быть презумпция невиновности. Однако из-за Сочи-2014 вы дали презумпции невиновности пинок. Я также освещаю государственное управление и политику, потому привык быть немного скептичным и задавать трудные вопросы. После триумфа российских лыжников в Сочи-2014 на марафоне один канадский тренер сказал мне, что это было похоже на читерство. Я задал соответствующий вопрос на точно такой же пресс-конференции. Тогда все просто посмеялись. А что было дальше, вы и сами знаете», — сказал Херц «Спорт-Экспрессу».

В 2015 году WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что РУСАДА скрывало факты применения допинга российскими спортсменами, в том числе на Играх-2014 в Сочи. В результате этого несколько спортсменов лишились медалей, часть российских атлетов не попала на Олимпиаду-2016, а в Пхёнчхан-2018 отправилась команда «Олимпийские атлеты из России» без флага и гимна.

Ранее сообщалось, что Россия завоевала рекордное с 1988 года количество медалей в первые два дня зимних Игр-2022.